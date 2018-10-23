Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака»
Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.
Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.
Позиционирование в публичном пространстве — важнейшая сфера в жизни любого современного клуба. Если оно поставлено на высоком уровне, можно скрыть или хотя смягчить организационные или спортивные недостатки. Грамотное и благородное заявление способно заставить
Но кажется, что к «Спартаку» всё это не относится. То, как была сопровождена отставка Карреры, вызывает искреннее недоумение.
Сначала клуб выступил с гениальным
Стадион же моментально стал хитом и разлетелся по Интернету. Смеются абсолютно все —
Сегодня
Можно, конечно, списать все на банальную невнимательность
И сейчас хочется спросить Федуна, Измайлова и остальных: «Спартак» вообще заботится о своем имидже? Понимает ли клуб, что теперь даже те болельщики, которые внутренне были согласны с увольнением Карреры (а таких наверняка тоже немало), в первую очередь свой гнев адресуют руководству, а по отношению к итальянцу у них автоматически включится режим сочувствия?
Да, догадываюсь и даже знаю, что Каррера — тоже не ангел, и у клуба есть причины для презрения и осуждения. Но существуют ведь такие понятия, как профессиональное поведение, сохранение лица. Да банальная вежливость, в конце концов.
А «Спартак» в имидже еще серьезнее проиграет. И потом будет удивляться реакции и протестам трибун.
Михаил Гончаров