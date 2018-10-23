Кокорин и Мамаев впервые посетили тренажерный зал в «Бутырке»

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Они давно хотели пойти в спортзал, так как надеются продолжить свою спортивную профессиональную карьеру. Члены ОНК Москвы рассказали им о том, что они имеют право ходить и заниматься спортом. Они буквально сразу написали соответствующее заявление на имя начальника СИЗО», — цитирует Мельникова RT.

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Также он рассказал о стоимости посещения спортивного зала.

«Это платный спортзал. Стоимость услуги — 250 рублей за раз, по желанию можно принимать дополнительный душ, стоимость которого 80 рублей», — сказал Мельников.

11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».