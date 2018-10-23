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14:58 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО «Бутырка». Об этом RT рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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Источник: РИА "Новости"

«Футбольного поля для подозреваемых и обвиняемых нет. Есть только небольшое импровизированное футбольное поле для заключённых хозяйственного отряда. Это люди, отбывающие срок наказания в “Бутырке”, и при этом они убираются, делают какой-то ремонт, разносят посылки», — пояснил он.

По его словам, оба футболиста записались в платный спортзал (250 рублей — одно занятие) при следственном изоляторе.

Сам спортзал — небольшое помещение, переделанное из камеры для содержания граждан. Там есть стол для настольного тенниса и тренажёры.
Иван Мельников

Он также отметил, что Кокорин и Мамаев хотят заниматься как можно больше, однако им вряд ли удастся посещать спортзал больше двух раз в неделю.

По версии следствия, 8 октября футболисты вместе с друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.

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