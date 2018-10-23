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15:44 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 11-го тура РПЛ

ТАСС, 23 октября. Нападающий ЦСКА Федор Чалов был признан лучшим футболистом 11-го тура чемпионата России. Об этом информирует официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в гостевом матче прошедшего тура переиграл махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0. Чалов забил второй мяч армейцев, который стал для него восьмым в 11 матчах текущего чемпионата.

В голосовании за лучшего игрока тура 20-летний форвард ЦСКА, являющийся лучшим бомбардиром РПЛ, набрал 6 939 (48,96%) голосов. Второе место занял нападающий «Спартака» Зе Луиш (2 563 голоса, 18,08%), забивший два мяча в домашней игре с «Арсеналом» (2:3), третьим в голосовании стал форвард «Зенита» Артём Дзюба (1 878 голосов, 13,25%). Петербургский клуб на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:1.

Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».

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Чалов признан игроком тура в четвертый раз в текущем сезоне. Ранее болельщики выбирали его лучшим по итогам 6-го, 7-го и 9-го туров.

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