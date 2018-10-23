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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

ФСИН не имеет замечаний к поведению Кокорина и Мамаева в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не замечены в нарушениях общественной дисциплины, футболисты ведут себя примерно.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз.

«Каких-либо замечаний, нарушений в их отношении не выявлено», — цитирует Мороза Интерфакс.
Кокорина и Мамаева 11 октября по решению Тверского суда Москвы отправили под арест в СИЗО-2 до 8 декабря, позднее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов футболистов. Арестованных игроков обвиняют по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Также были арестованы младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.

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