ФСИН не имеет замечаний к поведению Кокорина и Мамаева в СИЗО

«Каких-либо замечаний, нарушений в их отношении не выявлено», — цитирует Мороза Интерфакс.

Кокорина и Мамаева 11 октября по решению Тверского суда Москвы отправили под арест в СИЗО-2 до 8 декабря, позднее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов футболистов. Арестованных игроков обвиняют по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Также были арестованы младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.