«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу

Источник: РИА "Новости"

«Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись»

23 октября московский «Спартак» провел первую тренировку под руководством испанского специалиста Рауля Рианчо, который назначен временно исполняющим обязанности наставника команды после отставки итальянца Массимо Карреры.

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Главной новостью стало ожидаемое возвращение в первую команду бывшего капитана Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, более месяца тренировавшихся и игравших за молодежный состав красно-белых.

Напомним, что оба были переведены Каррерой в дубль после того, как поставили лайки в инстаграме под стихотворением актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, призывавшего к отставке итальянского специалиста.

Как стало известно накануне, обоим опальным футболистам оформили британские визы для поездки на матч с «Рейнджерс», правда, в клубе официально пояснили, что сам процесс оформления документов был начат задолго до решения об изменениях на тренерском мостике.

«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече.

Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру, — написал в своем телеграм-канале вице-президент десятикратных чемпионов России Наиль Измайлов.

«Ему бы дубль тренировать»

«Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского “Рубина” и киевского “Динамо”. Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в том же посте о новом, временном тренере команды.

Впрочем, по поводу нового спартаковского рулевого не все так однозначно. Например, журналист «Спорт-Экспресса», автор нескольких книг о «Спартаке» Игорь Рабинер поделился инсайдом, что далеко не все в команде любят испанца.

«Что касается Рауля Рианчо, то два раза снаряд в одну воронку не падает. Это не тот случай, когда Каррера пришел на смену Аленичеву после АЕК. Массимо работал в штабе «Спартака» совсем чуть-чуть, его толком никто не знал — и психологически он начинал с чистого листа, — написал журналист.

— Рауль же в команде уже треть сезона плюс предсезонку. И, насколько мне известно, с игроками у него далеко не все просто. Слышал, например, такой отзыв: «Ему бы школу, дубль тренировать». Игорь Рабинер

То есть, выходит, для молодежи Рианчо хорош — может, тут и кроется доверие молодым игрокам в этом сезоне, за которых, надеюсь, мы когда-нибудь еще скажем Каррере большое спасибо.

Но, по словам изнутри команды, резкая, малоуважительная манера общения Рауля с опытными футболистами не вполне соответствует тому, как обычно ведет себя второй тренер, только придя в команду. И у игроков это вызвало отторжение.

«Любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке»

Что касается фигуры нового постоянного главного тренера «Спартака», то к шорт-листу имен кандидатов на этот пост, возглавляемый наставником сборной России Станиславом Черчесовым, 23 октября добавились новые фигуранты.

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», — написал в своем твиттере журналист Илья Казаков.

Интересно, что Олег Кононов возглавляет тульский «Арсенал» и своей выездной победой над «Спартаком» фактически уволил Карерру.

Украинец Вадим Скрипник работал в бременском «Вердере», за который выступал во время своей карьеры игрока, а сейчас возглавляет латвийский ФК «Рига». Интерес «Спартака» к нему подтвердил и комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством “Спартака” назначена уже на сегодня. Сам тренер в Латвии. Завтра у него финал Кубка страны. В ближайшие три дня Скрипник с ФК “Рига” может взять два трофея. Сейчас у него 19 игр подряд без поражений в чемпионате Латвии», — написал Моссаковский у себя в твиттере.

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«Ненавижу Глушакова»

Продолжают кипеть страсти и в инстаграме, где Массимо Каррера ответил всем попрощавшимся с ним футболистам команды, включая Андрея Ещенко.

Единственным исключением стал Денис Глушаков, выложивший довольно неоднозначное фото вместе с прощальными словами благодарности тренеру, а затем удаливший собравший три тысячи лайков комментарий старшей дочери итальянца Франчески, спросившей бывшего капитана: «Ты серьезно?».

Отреагировала на ситуацию и младшая дочь Массимо Мартина, которая пообщалась в своем инстаграме с болельщиками «Спартака».

«Я точно не знаю, но он определенно одна из проблем», — написала она в ответ на вопрос, уволили ли Карреру из-за Глушакова.

Также она прокомментировала действия своей сестры, объяснив, почему та задала футболисту вопрос, а также рассказав о своих чувствах к полузащитнику:

«Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу», — ответила Мартина Каррера болельщикам красно-белых.