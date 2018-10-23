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17:22 (мск), источник: ТАСС

ФК «Спартак» прекратил сотрудничество с тренером по реабилитации

ТАСС, 23 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с тренером по реабилитации Диего Мантовани. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб “Спартак” и тренер по реабилитации Диего Мантовани расстаются по соглашению сторон. Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мантовани работал в клубе с января 2011 года.

В понедельник «Спартак» объявил об отставке главного тренера команды итальянца Массимо Карреры. Исполняющим обязанности наставника назначен испанец Рауль Рианчо.

После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут в Казани 29 октября с местным «Рубином».

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