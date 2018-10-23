ФК «Спартак» прекратил сотрудничество с тренером по реабилитации
ТАСС, 23 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с тренером по реабилитации Диего Мантовани. Об этом сообщает
ТАСС, 23 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с тренером по реабилитации Диего Мантовани. Об этом сообщает
«Футбольный клуб “Спартак” и тренер по реабилитации Диего Мантовани расстаются по соглашению сторон. Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Мантовани работал в клубе с января 2011 года.
В понедельник «Спартак» объявил об отставке главного тренера команды итальянца Массимо Карреры. Исполняющим обязанности наставника назначен испанец Рауль Рианчо.
После 11 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч