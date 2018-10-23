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17:28 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» встретились с Каррерой

ТАСС, 23 октября. Футболисты московского «Спартака» встретились с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Фотография с совместного обеда была опубликована на странице в Twitter агента итальянского специалиста Марко Трабукки.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» объявил об отставке Карреры. Итальянец возглавлял красно-белых с 2016 года, в 2017 году привел команду к первому чемпионству за 16 лет и первому в истории Суперкубку страны.

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На совместной фотографии присутствует защитник Андрей Ещенко, но отсутствует капитан команды Денис Глушаков. Оба футболиста были отстранены Каррерой от тренировок с основным составом после того, как поставили «лайк» в Instagram под видео, где известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров читал стих, в котором была строчка «Наше счастье — не Каррера».

«Спартак» после 11 туров чемпионата России набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в Казани 29 октября с местным «Рубином».

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