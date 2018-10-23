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18:12 (мск), источник: Sport24

«В последний раз дрался с котом». Вратарь «Спартака» — о UFC, чемпионстве и противных соперниках

Кто любимый футболист Реброва? Что Артем думает о боях UFС? 24 вопроса вратарю «Спартака» — в интервью Анару Ибрагимову.

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Источник: Sport24

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров стал героем рубрики Анара Ибрагимова «24 вопроса».

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О любимых футболистах, лучших спортсменах и вратарях

— Любимый футболист — Буффон. Человек провел отличную карьеру, на него хочется смотреть, хотелось бы пообщаться с ним вне футбола. Для меня он пример для подражания, и не только на поле.

Из полевых футболистов мне всегда нравился Дрогба. Например, как он отмечал голы. Для меня лучший спортсмен — Лев Яшин. Он легенда.

Если говорить про трех лучших вратарей за историю футбола, мне, как патриоту, хотелось бы назвать Яшина, Дасаева и Акинфеева. А если в целом — Яшин, Шумахер, Буффон.

О своей дрим тим

— Сабитова поставил бы в оборону, чтоб человек выгрызал все подряд. Билялетдинова — вперед. На фланг — Андрюху Горбанца, он неплохо двигается, и Никиту Баженова. На ворота себя, конечно. Если я их взял, как они без меня-то?

О самом ярком воспоминании из чемпионского сезона

— Хоть и не игра чемпионата, но это заключительная домашняя игра с «Ахматом», когда весь народ высыпал на поле, творилось какое-то безумие, и мы думали, как унести оттуда ноги. Но на самом деле было круто, думаю, такого больше никогда не повторится.

О знакомстве с Марко Ван Бастеном

— Пообщался — это, наверное, громко сказано. Вообще, мы должны были в сквош играть, но, посмотрев на него сзади, и на то, как он на площадке двигается, я понял, что это бесполезно. Нас представили друг другу, познакомили, он спросил, как дела у Квинси Промеса. Но было приятно прикоснуться к легенде, сфотографироваться с ним. Мы смотрим за Квинси, переживаем, иногда в инстаграме оставляем какие-то комментарии.

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О любимом фильме и актере

— «Изгой» и Том Хэнкс. Если бы я был сценаристом, то мой фильм был бы про жизнь, про то, как человек добивается какой-то своей цели и проходит через определенные преграды. Люблю серьезные фильмы.

О самом противном футболисте

— Вернблум очень колючий, постоянно к судье обращается, дергает всех. Но после игры всегда улыбается, обнимается. Люди, которые мне постоянно забивали — это Халк.

О турнирах UFC

— Если бы я был бойцом, то выходил бы под «Руки Вверх» — «Восемнадцать мне уже». Но вообще в жизни я в последний раз дрался с котом.

О благотворительном фонде «Своими глазами», помогающем детям с нарушением зрения

— Идея появилась сама собой. Это были конкурсы для болельщиков, а потом я понял, что можно просто организовать фонд.

Чуть-чуть силы, выдумки, и это может приносить доход от меня и болельщиков, который может пойти в пользу лечения детей, например.

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