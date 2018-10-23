ФК «Уфа» не видит оснований для смены главного тренера

Ранее портал «Спорт24» сообщил о том, что «Уфа» ведет переговоры с главным тренером латвийского футбольного клуба «Рига» украинцем Виктором Скрипником.
«Оснований для смены главного тренера у нас сейчас нет, Сергей Томаров — главный тренер “Уфы”. Я доволен работой, которую он проводит с того момента, когда он был назначен. Понятно, что он молодой тренер, делает, по-моему, все правильно, учится вместе с тренерским штабом», — сказал Газизов.
Томарову 36 лет, он возглавил «Уфу» в июне, заключив двухлетний контракт. Под его руководством клуб преодолел два раунда квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс» и не пробился в групповой этап турнира. В чемпионате России «Уфа» занимает 14-е место, набрав в 11 матчах 10 очков, в последних четырех матчах премьер-лиги команда три раза сыграла вничью и одержала победу. 26 сентября «Уфа» выбыла из Олимп — Кубка России, проиграв в 1/16 финала клубу «Нижний Новгород» из Футбольной национальной лиги.