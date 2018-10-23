ФК «Уфа» не видит оснований для смены главного тренера

Ранее портал «Спорт24» сообщил о том, что «Уфа» ведет переговоры с главным тренером латвийского футбольного клуба «Рига» украинцем Виктором Скрипником.

«Оснований для смены главного тренера у нас сейчас нет, Сергей Томаров — главный тренер “Уфы”. Я доволен работой, которую он проводит с того момента, когда он был назначен. Понятно, что он молодой тренер, делает, по-моему, все правильно, учится вместе с тренерским штабом», — сказал Газизов.