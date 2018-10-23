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18:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» не видит оснований для смены главного тренера

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство футбольного клуба «Уфа» не намерено отправлять в отставку главного тренера команды Сергея Томарова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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Ранее портал «Спорт24» сообщил о том, что «Уфа» ведет переговоры с главным тренером латвийского футбольного клуба «Рига» украинцем Виктором Скрипником.

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«Оснований для смены главного тренера у нас сейчас нет, Сергей Томаров — главный тренер “Уфы”. Я доволен работой, которую он проводит с того момента, когда он был назначен. Понятно, что он молодой тренер, делает, по-моему, все правильно, учится вместе с тренерским штабом», — сказал Газизов.

Томарову 36 лет, он возглавил «Уфу» в июне, заключив двухлетний контракт. Под его руководством клуб преодолел два раунда квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс» и не пробился в групповой этап турнира. В чемпионате России «Уфа» занимает 14-е место, набрав в 11 матчах 10 очков, в последних четырех матчах премьер-лиги команда три раза сыграла вничью и одержала победу. 26 сентября «Уфа» выбыла из Олимп — Кубка России, проиграв в 1/16 финала клубу «Нижний Новгород» из Футбольной национальной лиги.

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