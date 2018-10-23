Сборная хейтеров Карреры. Они приближали его отставку
Половину состава вы назовете сходу.
Половину состава вы назовете сходу.
Большая часть фанатов «Спартака» очень расстроена увольнением Карреры и ругает руководство, попутно расплываясь в словах благодарности итальянцу. Однако хватало и тех, у кого Массимо не вызывал таких симпатий. Мы собрали символическую сборную из игроков, болельщиков, ветеранов и даже докторов, у которых были претензии к Каррере.
Наверное, главный хейтер Массимо за последние месяцы. И невольный катализатор открытого конфликта между тренером и Глушаковым. То самое стихотворение про гусей и отсутствие яиц, которое лайкнул Глушаков и Ещенко, вы уже наверняка выучили наизусть. Но в прощальном стихе Назаров уже сменил тональность:
«Благодарю тебя за сладкое золото, За ностальгию о величии. Благодарю тебя за все то, что прожито, И за улыбку симпатичную. За наши боль и кровь, За то, что вновь и вновьМы слепо верили в мечту. Прощай и бог с тобой.Per tutto grazie (за все спасибо) За эту всю феличиту».
Ветеран «Спартака», а ныне футбольный эксперт, не раз проходился по тренеру
«Никогда не обольщался тренерскими способностями Массимо Карреры. В свое время футболисты говорили о Валерии Карпине, что он хороший мотиватор, но никто не говорил, что Карпин их
«Для меня очевидно, что Каррера поплыл. Ему просто не хватает опыта работы главным тренером. Он стал нервно реагировать на не футбольные вещи».
«Взрослый, но немудрый человек обиделся на молодых
Нашумевшее интервью с водителем автобуса «Спартака», который рассказал, что был уволен по настоянию Массимо Карреры после 12 лет работы в клубе, так как не нравится тренеру.
«Ах не нравлюсь? Ну пусть тогда сам работает. Или итальянцев своих за баранку посадит», — говорил Валентин Терентьев.
Сам Каррера сказал, что узнал об увольнении водителя от своего переводчика.
Взятый у «Лацио» в аренду защитник, который закрывал позиции в центре и на фланге, внес свой вклад в золото 2016. Но выкупать контракт Маурисио не стали, он обиделся.
«Мой агент сказал, что президент и директоры “Спартака” хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера. Я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня».
В июне 2017 года доктор «Спартака» Лю Хуншен был уволен. По словам руководства клуба —
«После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с “Арсеналом” — это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало».
Порой известный комментатор защищал Карреру, но в последнее время критиковал.
«Поблагодарив за чемпионство, с Каррерой надо было расставаться по окончании прошлого сезона после упущенной путевки в ЛЧ. У меня не было никаких сомнений в том, что он не доработает до конца этого сезона. Думаю, Каррера просто не того склада человек, чтобы быть главным. Тем более в таком клубе как «Спартак».
Жесткого хейта со стороны тренера, у которого Каррера был помощником, не было. Но слова про багаж и отсутствие поздравлений с чемпионством намекают на то, что особой любви к Массимо Аленичев не питает. Ну и после 0:7 от «Ливерпуля» он сказал, что думает:
«Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции».
Стоит ли еще раз перепечатывать всю эту историю? Глушаков никогда открыто не критиковал тренера, но комментарий дочери Карреры к посту Дениса говорит сам за себя.
После увольнения Карреры бывший футболист «Спартака» взорвал инфополе инсайдом, что это он вместе с другими ветеранами посоветовал Федуну уволить тренера.
«Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что “Спартак” с Каррерой не растет. Он фактически развалил коллектив».
Правда, потом сказал, что это шутка, попутно заявив, что отставка логична.
Ветеран «Спартака» любит критиковать команду после поражений и хвалить после побед. Поражение от ПАОК, и недавний герой Каррера тут же оказывается виноватым.
«До этого момента я очень доверял Каррере и всегда был на его стороне. Сейчас у меня потихонечку меняется мнение. То ли он сошел с ума, то ли валяет дурака, так же как его команда».
И уже после серии без побед:
«В поражениях “Спартака” виноват Каррера. Я бы хотел услышать его мнение обо всех событиях в команде. Например, почему раз от раза меняют состав».
Классика от незабвенного Андрея Червиченко, который любит катком прокатиться по всему «Спартаку». Само собой, доставалось и Каррере:
«Он должен был в прошлом сезоне закончить тренировать “Спартак”. Просто тут эффект, что именно Каррера выиграл чемпионство для президента клуба и именно это и сдерживающий фактор для отставки».