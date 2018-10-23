Сборная хейтеров Карреры. Они приближали его отставку

Источник: Sport24

Большая часть фанатов «Спартака» очень расстроена увольнением Карреры и ругает руководство, попутно расплываясь в словах благодарности итальянцу. Однако хватало и тех, у кого Массимо не вызывал таких симпатий. Мы собрали символическую сборную из игроков, болельщиков, ветеранов и даже докторов, у которых были претензии к Каррере.

Дмитрий Назаров

Наверное, главный хейтер Массимо за последние месяцы. И невольный катализатор открытого конфликта между тренером и Глушаковым. То самое стихотворение про гусей и отсутствие яиц, которое лайкнул Глушаков и Ещенко, вы уже наверняка выучили наизусть. Но в прощальном стихе Назаров уже сменил тональность:

«Благодарю тебя за сладкое золото, За ностальгию о величии. Благодарю тебя за все то, что прожито, И за улыбку симпатичную. За наши боль и кровь, За то, что вновь и вновьМы слепо верили в мечту. Прощай и бог с тобой.Per tutto grazie (за все спасибо) За эту всю феличиту».

Евгений Ловчев

Ветеран «Спартака», а ныне футбольный эксперт, не раз проходился по тренеру красно-белых. Вот лишь некоторые цитаты:

«Никогда не обольщался тренерскими способностями Массимо Карреры. В свое время футболисты говорили о Валерии Карпине, что он хороший мотиватор, но никто не говорил, что Карпин их чему-то научил. То же самое и тут».

«Для меня очевидно, что Каррера поплыл. Ему просто не хватает опыта работы главным тренером. Он стал нервно реагировать на не футбольные вещи».

«Взрослый, но немудрый человек обиделся на молодых довольно-таки футболистов, с которыми два года назад праздновал чемпионство, пил самогонку, чуть ли не скакал на машинах. А теперь они такие-сякие».

Водитель автобуса

Нашумевшее интервью с водителем автобуса «Спартака», который рассказал, что был уволен по настоянию Массимо Карреры после 12 лет работы в клубе, так как не нравится тренеру.

«Ах не нравлюсь? Ну пусть тогда сам работает. Или итальянцев своих за баранку посадит», — говорил Валентин Терентьев.

Сам Каррера сказал, что узнал об увольнении водителя от своего переводчика.

Маурисио

Взятый у «Лацио» в аренду защитник, который закрывал позиции в центре и на фланге, внес свой вклад в золото 2016. Но выкупать контракт Маурисио не стали, он обиделся.

«Мой агент сказал, что президент и директоры “Спартака” хотели меня сохранить, но Каррера захотел иначе. Думаю, что так оно и было. Вероятно, дело в других ситуациях, которые оказались в голове у тренера. Я бы сам очень хотел спросить у Карреры, почему он отказался от меня».

Лю Хуншен

В июне 2017 года доктор «Спартака» Лю Хуншен был уволен. По словам руководства клуба — из-за решения Карреры. Сам доктор Лю говорил, что все дело в помощнике Массимо Диего Мантовани, но симпатий к Массимо и впоследствии не испытывал.

«После каждой игры Каррера менял половину состава, зачем так делать? Такого нигде нет. Я смотрел игру с “Арсеналом” — это было ужасно. Лично для меня было понятно, что Карреру уволят, так как он слабый тренер и с ним команда не прогрессировала. Думаю, что это правильное решение для клуба, неожиданностью для меня это не стало».

Георгий Черданцев

Порой известный комментатор защищал Карреру, но в последнее время критиковал.

«Поблагодарив за чемпионство, с Каррерой надо было расставаться по окончании прошлого сезона после упущенной путевки в ЛЧ. У меня не было никаких сомнений в том, что он не доработает до конца этого сезона. Думаю, Каррера просто не того склада человек, чтобы быть главным. Тем более в таком клубе как «Спартак».

Дмитрий Аленичев

Жесткого хейта со стороны тренера, у которого Каррера был помощником, не было. Но слова про багаж и отсутствие поздравлений с чемпионством намекают на то, что особой любви к Массимо Аленичев не питает. Ну и после 0:7 от «Ливерпуля» он сказал, что думает:

«Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции».

Денис Глушаков

Стоит ли еще раз перепечатывать всю эту историю? Глушаков никогда открыто не критиковал тренера, но комментарий дочери Карреры к посту Дениса говорит сам за себя.

Юрий Гаврилов

После увольнения Карреры бывший футболист «Спартака» взорвал инфополе инсайдом, что это он вместе с другими ветеранами посоветовал Федуну уволить тренера.

«Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что “Спартак” с Каррерой не растет. Он фактически развалил коллектив».

Правда, потом сказал, что это шутка, попутно заявив, что отставка логична.

Валерий Рейнгольд

Ветеран «Спартака» любит критиковать команду после поражений и хвалить после побед. Поражение от ПАОК, и недавний герой Каррера тут же оказывается виноватым.

«До этого момента я очень доверял Каррере и всегда был на его стороне. Сейчас у меня потихонечку меняется мнение. То ли он сошел с ума, то ли валяет дурака, так же как его команда».

И уже после серии без побед:

«В поражениях “Спартака” виноват Каррера. Я бы хотел услышать его мнение обо всех событиях в команде. Например, почему раз от раза меняют состав».

Андрей Червиченко

Классика от незабвенного Андрея Червиченко, который любит катком прокатиться по всему «Спартаку». Само собой, доставалось и Каррере: