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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о футбольных пристрастиях сокамерника Кокорина

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о футбольных пристрастиях сокамерника нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, содержащегося в СИЗО. Его слова приводит RT.

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Источник: РИА "Новости"

«Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин — футболист “Зенита”, а Дмитрий вынужден надевать футболку московского “Спартака”, так как сменную одежду ему никто не передал», — рассказал Мельников.

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По словам представителя ОНК, сосед у футболиста сменится уже через месяц. «Скоро Дмитрий отправится отбывать наказание во Владимирскую область. В некоторой степени ему повезло, так как видно, что он человек, не подготовленный к тюремной жизни, а в СИЗО круглосуточное наблюдение и практически идеальные условия», — добавил он.

В камере с Кокориным сидит мужчина по имени Дмитрий, задержанный в связи с неуплатой налогов. «По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.

Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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