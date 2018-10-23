Галимов назначен на матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Краснодар»
ТАСС, 23 октября. Судейская бригада во главе с Романом Галимовым обслужит матч 12-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает
ТАСС, 23 октября. Судейская бригада во главе с Романом Галимовым обслужит матч 12-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает
Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 28 октября в Москве, начало — 19:00 мск.
Владислав Безбородов рассудит красноярский «Енисей» и московский «Локомотив», Сергей Лапочкин — грозненский «Ахмат» и московское «Динамо».
Алексей Еськов назначен на матч «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа», Алексей Сухой — на игру «Арсенал» (Тула) — «Оренбург», Сергей Карасев — на встречу «Ростов» — «Анжи» (Махачкала).
Николай Волошин рассудит самарские «Крылья Советов» и