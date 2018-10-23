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22:46 (мск), источник: ТАСС

Галимов назначен на матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Краснодар»

ТАСС, 23 октября. Судейская бригада во главе с Романом Галимовым обслужит матч 12-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 28 октября в Москве, начало — 19:00 мск.

Владислав Безбородов рассудит красноярский «Енисей» и московский «Локомотив», Сергей Лапочкин — грозненский «Ахмат» и московское «Динамо».

Алексей Еськов назначен на матч «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа», Алексей Сухой — на игру «Арсенал» (Тула) — «Оренбург», Сергей Карасев — на встречу «Ростов» — «Анжи» (Махачкала).

Николай Волошин рассудит самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит», Василий Казарцев — казанский «Рубин» и московский «Спартак».

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