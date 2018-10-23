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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фратрия»: Мы не согласны с решением по Каррере и требуем отстранить Глушакова от основы

Организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступила с заявлением по поводу отставки бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры. В частности, фанаты потребовали от руководства объяснения причин увольнения 54-летнего итальянца, а также отстранения от матчей хавбека Дениса Глушакова.

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Источник: Спорт-Экспресс

В заявлении говорится:

— Организация болельщиков «Спартака» «Фратрия» выражает свое категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия.

В отставку был отправлен лучший тренер команды со времен Олега Романцева. При Каррере клуб вернул себе чемпионское звание спустя 16 лет, впервые в истории завоевал Суперкубок России.

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Решение об отставке было принято без учета мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. При этом ответственность за неудовлетворительные результаты команды в последних играх понес только Каррера. Иные функционеры клуба имеют к результатам как минимум не меньшее отношение, однако продолжают оставаться на своих местах.

В связи с этим считаем, что мы заслужили внятного объяснения от руководства клуба, почему все последствия коснулись только главного тренера и никого из иных лиц клуба. Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды.

Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать. Можно уволить Карреру, забыть все достижения, но не получится все это так легко скормить болельщикам «Спартака».

Массимо — один из нас!

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Напомним, 22 октября Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Сегодня он провел прощальный обед, на котором присутствовали все игроки основного состава, кроме Глушакова.

«Спартак» после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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