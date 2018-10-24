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01:08 (мск), источник: ТАСС

Каррера поблагодарил футболистов и болельщиков «Спартака» за поддержку

ТАСС, 24 октября. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил футболистов и болельщиков красно-белых за поддержку. Прощальные слова итальянец написал в Instagram.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Мне было очень приятно быть частью этой прекрасной семьи, — написал итальянский специалист. — Я всегда буду помнить каждый момент и навсегда сохраню в своем сердце этот удивительный опыт. Я благодарен моим игрокам за то, что они боролись на моей стороне, и моим болельщикам, которые всегда верили в меня. Вы помогли мне почувствовать себя дома».

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В понедельник, на следующий день после домашнего поражения в чемпионате России от тульского «Арсенала» (2:3), Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба.

Каррера вошел в тренерский штаб «Спартака» в 2016 году, до этого он занимал пост ассистента возглавлявшего туринский «Ювентус» (2009−2014 годы) и сборную Италии (2014−2016) Антонио Конте. Сперва Каррера отвечал в «Спартаке» за организацию обороны, в августе 2016 года занял пост главного тренера команды после ухода в отставку Дмитрия Аленичева. В первый сезон после назначения Карреры «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет, а перед началом сезона-2017/18 выиграл Суперкубок страны, победив московский «Локомотив».

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