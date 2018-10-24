Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.10
Рома3
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
23.10
Реал2
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
23.10
Аякс1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
23.10
Хоффенхайм3
Лион3
Футбол. Еврокубки
23.10
Шахтер Д0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
23.10
Манчестер Юнайтед0
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
23.10
АЕК0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
23.10
Янг Бойз1
Валенсия1
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Балтика
Все события
Фоторепортажи
8Емельяненко побил американца
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как Семак меняет «Зенит»

В четверг петербургскому клубу в рамках Лиги Европы предстоит матч с «Бордо».

Наверх

В двух из трех последних игр чемпионата России «Зенит» уступил командам из нижней части таблицы — «Анжи» (1:2) и «Динамо» (0:1). Завтра сине-бело-голубых ожидает непростая встреча с «Бордо» (8-е место в чемпионате Франции). При этом со старта сезона прошло уже три месяца, так что петербургская команда обрела черты игровой модели Сергея Семака. И в них есть схожесть с бывшей командой тренера — «Уфой».

С молодой башкирской команды Семак добился отличного результата — подарил ей еврокубковое место. Заслуга Сергея Богдановича высока, но в декабре 2016-го он приходил в коллектив, где уже была выстроена система и сформирован костяк. В «Зените» же все не так — по большому счету Семаку досталась команда без фундамента.

Фланги

Игорь Смольников (вверху) и другие фланговые игроки «Зенита» уступают в аккуратности навесов бывшим подопечным Сергея Семака из «Уфы» | Источник: Спорт-Экспресс

Естественно, в этом сезоне молодой тренер опирался на наработки в предыдущем клубе. Но не во всем. Семак не выстраивает «Зенит» по схеме с тремя центральными защитниками. Зато, как и в «Уфе», виден крен на фланговую игру. По данным WyScout, петербургский клуб лидирует в премьер-лиге по среднему числу навесов на 90 минут (17,64). «Уфа» в прошлом сезоне тоже выделялась по этому показателю (16,54) — башкирцы по числу навесов шли в тройке вместе с «Уралом» (17) и тем же «Зенитом» (21,29).

Как видно, количество подач у сине-бело-голубых уменьшилось, но оно все равно остается непомерно высоким. При этом процент точности навесов у «Зенита» прихрамывает — всего 35,44 (шестое место в лиге). Если команда делает акцент на фланговое построение атак, то должна располагать исполнителями высокого уровня, но у зенитовцев таких нет. Средняя аккуратность навесов Набиуллина, Смольникова и Чернова не превышает 29 процентов. Уфимец Йокич в прошлом чемпионате подавал с точностью 41,5 процента, Живоглядов — 35 процентов.

Отказ от игры первым номером и автоматизм

Сергей Семак | Источник: Спорт-Экспресс

При Мирче Луческу и Роберто Манчини «Зенит» был лидером по владению мячом, но сейчас петербуржцы по этому показателю еле держатся в первой половине таблицы (50,3 процента, восьмое место в лиге). «Уфе» Семака для успешного выступления тоже не нужен был мяч — башкирцы владели им лишь 47,5 процента времени (13-е место в прошлом чемпионате).

Но обвинять Семака в любви к «парковке автобусов» нельзя. «Зенит» не нянчится с мячом не потому, что играет от обороны. Просто команда старается быстро атаковать даже в позиционной модели, а этому способствуют наработанные комбинации.

«Уфа» в прошлом сезоне выделялась отработанными атаками — ее голы в целом были похожи друг на друга, потому что действия были доведены до автоматизма: фланговые защитники ускорялись по бровкам, добегали до наиболее удобной точки для навеса и подавали в штрафную. Вдобавок центральные полузащитники врывались в полуфланги и подхватывали второй темп, часто били издали (особенно Пауревич). В начале этого сезона похожую картину мы видели, когда мяч подхватывал Нобоа, сейчас четкого исполнителя этой роли у «Зенита» нет.

Изменение отношения к прессингу

Сергей Семак (справа) и Артем Дзюба

В продвинутой статистике существует коэффициент PPDA, который высчитывается замысловато: число передач соперника на его половине поля делится на количество оборонительных действий (например, отборы и перехваты). Таким образом оценивается успешность высокого прессинга. Обратная сторона этого коэффициента называется OPPDA — таким образом высчитывается умение команды бороться с давлением оппонента.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 25.10.2018, 19:55
Зенит
-Бордо-

«Зенит» в прошлом сезоне был одним из лучших по эффективности своего прессинга (коэффициент 8,12, данные Understat), но сейчас чуть сдал (9,23). Та же картина и в противодействии прессингу (OPPDA) — «Зениту» год назад позволяли сделать 12,73 передачи на оборонительное действие, а сейчас 11,44. По OPPDA сине-бело-голубые свалились в середину таблицы — туда, где находилась «Уфа» Семака.

Другими словами «Зенит» перестал делать акцент на высокий прессинг, а снижение коэффициента OPPDA объясняется тем, что команда стала меньше владеть мячом.

Семак выбрал курс на упрощение игры. Главное оружие «Зенита» — фланги, подачи на Дзюбу и отработанные комбинации. Импровизации в команде минимум — по числу совершенных обводок сине-бело-голубые идут на 4 — 5-м месте с конца. Механизация игры пока приносит успех «Зениту», но нет никакой гарантии, что со временем сине-бело-голубых раскусят. И тогда придется придумывать что-то новое.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бордо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ромы» в Лиге чемпионов
Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Манчестер Юнайтед»
«Локомотив» постарается исправить свое положение в группе ЛЧ
Болельщики «Спартака» потребовали отстранить Глушакова от основы
«Бавария» с семью очками возглавила группу Е в Лиге чемпионов
Очевидец инцидента в римском метро: Это был Апокалипсис
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь