Как Семак меняет «Зенит»

В двух из трех последних игр чемпионата России «Зенит» уступил командам из нижней части таблицы — «Анжи» (1:2) и «Динамо» (0:1). Завтра сине-бело-голубых ожидает непростая встреча с «Бордо» (8-е место в чемпионате Франции). При этом со старта сезона прошло уже три месяца, так что петербургская команда обрела черты игровой модели Сергея Семака. И в них есть схожесть с бывшей командой тренера — «Уфой».

С молодой башкирской команды Семак добился отличного результата — подарил ей еврокубковое место. Заслуга Сергея Богдановича высока, но в декабре 2016-го он приходил в коллектив, где уже была выстроена система и сформирован костяк. В «Зените» же все не так — по большому счету Семаку досталась команда без фундамента.

Фланги

Игорь Смольников (вверху) и другие фланговые игроки «Зенита» уступают в аккуратности навесов бывшим подопечным Сергея Семака из «Уфы» | Источник: Спорт-Экспресс

Естественно, в этом сезоне молодой тренер опирался на наработки в предыдущем клубе. Но не во всем. Семак не выстраивает «Зенит» по схеме с тремя центральными защитниками. Зато, как и в «Уфе», виден крен на фланговую игру. По данным WyScout, петербургский клуб лидирует в премьер-лиге по среднему числу навесов на 90 минут (17,64). «Уфа» в прошлом сезоне тоже выделялась по этому показателю (16,54) — башкирцы по числу навесов шли в тройке вместе с «Уралом» (17) и тем же «Зенитом» (21,29).

Как видно, количество подач у сине-бело-голубых уменьшилось, но оно все равно остается непомерно высоким. При этом процент точности навесов у «Зенита» прихрамывает — всего 35,44 (шестое место в лиге). Если команда делает акцент на фланговое построение атак, то должна располагать исполнителями высокого уровня, но у зенитовцев таких нет. Средняя аккуратность навесов Набиуллина, Смольникова и Чернова не превышает 29 процентов. Уфимец Йокич в прошлом чемпионате подавал с точностью 41,5 процента, Живоглядов — 35 процентов.

Отказ от игры первым номером и автоматизм

Сергей Семак | Источник: Спорт-Экспресс

При Мирче Луческу и Роберто Манчини «Зенит» был лидером по владению мячом, но сейчас петербуржцы по этому показателю еле держатся в первой половине таблицы (50,3 процента, восьмое место в лиге). «Уфе» Семака для успешного выступления тоже не нужен был мяч — башкирцы владели им лишь 47,5 процента времени (13-е место в прошлом чемпионате).

Но обвинять Семака в любви к «парковке автобусов» нельзя. «Зенит» не нянчится с мячом не потому, что играет от обороны. Просто команда старается быстро атаковать даже в позиционной модели, а этому способствуют наработанные комбинации.

«Уфа» в прошлом сезоне выделялась отработанными атаками — ее голы в целом были похожи друг на друга, потому что действия были доведены до автоматизма: фланговые защитники ускорялись по бровкам, добегали до наиболее удобной точки для навеса и подавали в штрафную. Вдобавок центральные полузащитники врывались в полуфланги и подхватывали второй темп, часто били издали (особенно Пауревич). В начале этого сезона похожую картину мы видели, когда мяч подхватывал Нобоа, сейчас четкого исполнителя этой роли у «Зенита» нет.

Изменение отношения к прессингу

Сергей Семак (справа) и Артем Дзюба

В продвинутой статистике существует коэффициент PPDA, который высчитывается замысловато: число передач соперника на его половине поля делится на количество оборонительных действий (например, отборы и перехваты). Таким образом оценивается успешность высокого прессинга. Обратная сторона этого коэффициента называется OPPDA — таким образом высчитывается умение команды бороться с давлением оппонента.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 25.10.2018, 19:55 Зенит - Бордо -

«Зенит» в прошлом сезоне был одним из лучших по эффективности своего прессинга (коэффициент 8,12, данные Understat), но сейчас чуть сдал (9,23). Та же картина и в противодействии прессингу (OPPDA) — «Зениту» год назад позволяли сделать 12,73 передачи на оборонительное действие, а сейчас 11,44. По OPPDA сине-бело-голубые свалились в середину таблицы — туда, где находилась «Уфа» Семака.

Другими словами «Зенит» перестал делать акцент на высокий прессинг, а снижение коэффициента OPPDA объясняется тем, что команда стала меньше владеть мячом.