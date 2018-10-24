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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Каррера останется в России, чтобы сэкономить на налогах

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на сегодняшней пресс-конференции в Москве заявил, что останется в столице России до 7—8 ноября. Как утверждает телеграм-канал Спартак-inside, причина заключается в налогах.

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Источник: РИА "Новости"

К этому сроку 54-летний итальянец наберет 185 дней нахождения в России и будет считаться налоговым резидентом. Тогда он заплатит 13% НДФЛ. Если Каррера покинет Россию сейчас, то будет вынужден заплатить 50% налогов за 2018 год в Италии.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне — 2016/17 и Суперкубок-2017.

«Спартак» после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Массимо Каррера готов рассмотреть предложения от других российских клубов
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19:12 (мск)© Ньюстюб
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