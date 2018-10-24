Источник: Каррера останется в России, чтобы сэкономить на налогах
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на сегодняшней
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на сегодняшней
К этому сроку 54-летний итальянец наберет 185 дней нахождения в России и будет считаться налоговым резидентом. Тогда он заплатит 13% НДФЛ. Если Каррера покинет Россию сейчас, то будет вынужден заплатить 50% налогов за 2018 год в Италии.
Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября. Под руководством итальянца
«Спартак» после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.