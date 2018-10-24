Глушаков: В моих планах встреча с фанатами «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», — сказал Глушаков.

Сегодня, 24 октября, фанаты «Спартака», собравшиеся возле здания, в котором проходила пресс-конференция с участием бывшего главного тренера команды Массимо Карреры по поводу его ухода из клуба, скандировали оскорбления в адрес Глушакова. Нецензурную кричалку о Денисе скандировали несколько десятков болельщиков красно-белых.