Глушаков: В моих планах встреча с фанатами «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что планирует провести встречу с фанатами московского клуба.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что планирует провести встречу с фанатами московского клуба.
«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», — сказал Глушаков.
Сегодня, 24 октября, фанаты «Спартака», собравшиеся возле здания, в котором проходила
Напомним, в сентябре актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко, после чего Массимо отстранил обоих от работы с основной командой.