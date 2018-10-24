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21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: В моих планах встреча с фанатами «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что планирует провести встречу с фанатами московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Правда ли, что я планирую встречу с фанатами? Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», — сказал Глушаков.

Сегодня, 24 октября, фанаты «Спартака», собравшиеся возле здания, в котором проходила пресс-конференция с участием бывшего главного тренера команды Массимо Карреры по поводу его ухода из клуба, скандировали оскорбления в адрес Глушакова. Нецензурную кричалку о Денисе скандировали несколько десятков болельщиков красно-белых.

Напомним, в сентябре актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко, после чего Массимо отстранил обоих от работы с основной командой.

Глушаков плавил Карреру. Симонов о «Спартаке»
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17:58 (мск)© Ньюстюб
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