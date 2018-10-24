Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры

Источник: РИА "Новости"

Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с «Анжи» (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.

В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.