Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры
Как стало известно «СЭ», болельщики «Спартака» готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.
Как стало известно «СЭ», болельщики «Спартака» готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.
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В среду Каррера дал прощальную
54-летний итальянец руководил «Спартаком» с лета 2016 года, привел команду к первому чемпионству за 17 лет и был уволен в понедельник после домашнего поражения от «Арсенала» (2:3) в РПЛ.