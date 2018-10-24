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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Спартака» готовы сдать абонементы из-за увольнения Карреры

Как стало известно «СЭ», болельщики «Спартака» готовы сдать сезонные абонементы в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Источник в фан-движении красно-белых не подтвердил инициативу массового ухода с трибун во время следующего домашнего матча спартаковцев с «Анжи» (кубковая встреча в четверг, 1 ноября), о чем сообщили СМИ.

В среду Каррера дал прощальную пресс-конференцию в Москве. Перед зданием на Зубовском бульваре, где проходило мероприятие, итальянского специалиста торжественно встречали порядка 50 болельщиков красно-белых.

54-летний итальянец руководил «Спартаком» с лета 2016 года, привел команду к первому чемпионству за 17 лет и был уволен в понедельник после домашнего поражения от «Арсенала» (2:3) в РПЛ.

«Спартак» давно готовил отставку Карреры"
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04:13 (мск)© Ньюстюб
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