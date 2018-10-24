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21:04 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер «Спартака» Каррера не против продолжить работу в России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера не против того, чтобы в дальнейшем вернуться для работы в Россию, и считает, что и. о. главного тренера красно-белых Рауль Рианчо со временем может полноправно возглавить команду. Также он рассказал журналистам, что вывел из основного состава «Спартака» бывшего капитана команды Дениса Глушакова не за «лайк», поставленный в Instagram под постом против тренера, а по более веским причинам.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спустя два дня после того, как «Спартак» объявил об отставке Карреры, 54-летний итальянский специалист, приведший клуб в сезоне-2016/17 к чемпионству впервые за 16 лет, дал пресс-конференцию. К своей чести Каррера после увольнения не стал закрываться, не стал ограничиваться обращением ко всем в соцсетях, а ответил на все вопросы журналистов. Причем пресс-конференцию он организовал по собственной инициативе.

Ко встрече с Каррерой были готовы не только представители СМИ, но и болельщики, которые заранее начали собираться к зданию, где должна была пройти пресс-конференция. За два часа до нее их было восемь человек, а к окончанию мероприятия их собралось примерно в 10 раз больше. Никаких эксцессов при этом не произошло. Когда из здания вышел Каррера, болельщики в течение нескольких минут скандировали по-итальянски слова в его поддержку, словно прощаясь с ним.

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Пресс-конференция проходила около часа, а в течение последующих 30 минут бывший тренер «Спартака» раздавал автографы и фотографировался с теми, кто попал на мероприятие.

«История с Глушаковым будет уроком»

Сама пресс-конференция началась с 15-минутной речи итальянца, в которой он, несмотря на увольнение, назвал положительными итоги работы с командой. При этом Каррера пользовался шпаргалкой.

«Прежде всего я хотел бы напомнить, что 2,5 года я провел в “Спартаке”, это были замечательные годы. Это первый опыт работы главным тренером, и я сумел передать команде многое. 16 лет команда не выигрывала в чемпионате, и я привел ее к победе — это навсегда останется в моей душе, потом я взял Суперкубок. Что касается итогов работы, то я считаю их положительным, хоть были взлеты и падения», — сказал Каррера.

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Бывший главный тренер команды не стал сжигать мосты, тепло отозвавшись о председателе совета директоров красно- белых Леониде Федуне и главе «Лукойла» Вагите Алекперове. «Он [Федун] дал мне возможность стать тренером и поверил в меня. Я всегда буду благодарен ему за то, что предоставил мне эту возможность».

Алекперова Каррера назвал «главным болельщиком» клуба и выразил уверенность, что при нем «Спартак» будет побеждать в будущем. Свою же отставку бывший тренер назвал закономерной. «Если президент не доволен результатами, у него есть право уволить. Это вообще в жизни так — результат является основным показателем», — сказал Каррера.

Одним из главных к Каррере был вопрос по Глушакову, который в чемпионском сезоне был одним из системообразующих игроков команды, а спустя год полузащитник был выведен из состава. Сделал это Каррера не из-за «лайка» футболиста под постом актера театра и кино и болельщика команды Дмитрия Назарова, который прочитал стихотворение с критикой в его адрес, а по ряду других причин.

После первого года я способствовал продлению его контракта, потом наши отношения ухудшились, но это не я виноват. Его отстранение из первой команды не связано с «лайками»: есть много других вещей, которые я видел, читал. Поскольку я не змея, то все это унесу с собой. Это будет уроком для меня в жизни.

«Не хочу мешать новому тренеру»

Каррера подтвердил ранее появлявшуюся информацию о том, что «Спартак» сразу выплатил ему всю неустойку за расторжение контракта. «Уже с завтрашнего дня я могу тренировать новый клуб — я свободен», — сказал он. Также бывший тренер красно-белых подтвердил, что отказался от приглашения руководства клуба посетить ближайший домашний «Спартака» для прощания с болельщиками.

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«Позавчера он [вице-президент клуба Наиль Измайлов] сказал это, но после расторжения контракта я принадлежу к прошлому “Спартака” и не думаю, что надо мешать новому тренеру. Было бы приятно еще раз увидеть любовь болельщиков, но это должен быть особый случай. Я не хочу мешать новому тренеру», — сказал он.

Сам испанец Рианчо, вошедший в тренерский штаб Карреры в межсезонье, в качестве и. о. главного тренера проведет первый матч с шотландским «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы. «Может ли Рианчо стать главным тренером? Нас любят за результат не потому, что мы блондины или брюнеты. Тренера любят за то, что он приносит результаты, так что вполне он может им стать», — отметил Каррера.

Самой лучшей игрой «Спартака» под своим руководством итальянец назвал домашний матч Лиги чемпионов с испанской «Севильей», которая была разгромлена со счетом 5:1. Худшей игрой он назвал гостевую игру в рамках турнира в том же сезоне с «Ливерпулем» (0:7). Специалист пробудет в Москве до 7—8 ноября, после чего отправится в отпуск.

С Россией он порывать не собирается. «Потом, если появится вакантная должность, то я готов взяться за работу, даже если это будет клуб из России», — сказал Каррера. Выразил он сожаление и о том, что ему придется уезжать из Москвы, но он надеется приезжать сюда к своим друзьям. Наверняка запомнятся ему аплодисменты, которые он получил перед началом пресс-конференции и после ее завершения.

Экс-тренер «Спартака» Каррера провел прощальную пресс-конференцию
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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