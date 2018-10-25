«Такие котики и стесняшки». Сейдахмет на пару с одноклубником довели до истерики российскую певицу

В официальной группе «Уфы» ВКонтакте было опубликовано небольшое видео с концерта, на котором Сейдахмет вместе со своим одноклубником Данилом Круговым вышли на сцену. Скромность молодых футболиста вызвала у Елки умиление. Игроки вручили популярной исполнительнице именную футболку клуба, на что она отреагировала также эмоционально.

Напомним, 18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне казахстанец успел провести два матча в российской премьер-лиги, но затем получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В новом сезоне Еркош провел пока один матч в РПЛ.