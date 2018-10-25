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17:22 (мск), источник: Матч ТВ

Павел Мамаев: «Нас держат в СИЗО, потому что этого хочет общество»

Футболист Павел Мамаев, который находится в СИЗО «Бутырка», уверен, что причиной его пребывания под стражей является общественное мнение.

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Источник: РИА "Новости"

— Была ошибка, мы признаём, — отметил спортсмен. — Мы полностью идём навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество. Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими?

И почему нас судят не в рамках закона, а с учётом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решёткой?
Павел Мамаев

Напомним, 11 октября в Тверском суде Москвы Мамаеву и Александру Кокорину была выбрана мера пресечения за хулиганство в виде ареста до 8 декабря.

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