Павел Мамаев: «Нас держат в СИЗО, потому что этого хочет общество»

— Была ошибка, мы признаём, — отметил спортсмен. — Мы полностью идём навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество. Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история — разве она только о нас с потерпевшими?