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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев: Непонятно, кто у нас 9 месяцев руководит футболом. Призрак или кто?

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил недовольство по поводу ситуации с постом президента Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

«Я хочу, чтобы наш спорт развивался, и футбол в частности, потому что это великий вид спорта. Россия показала, что это был лучший чемпионат мира за всю историю. Сегодня у нас уникальная инфраструктура, у нас лучшие в мире болельщики. И сборная показывает результат. Сегодня должен случиться прорыв российского футбола.

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Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто? К сожалению, мы сейчас видим, что проблемы появились у «Рубина». Клуб отстранили от еврокубков из-за несоблюдения финансового фэйр-плей. Вот эти проблемы — задачи РФС. Если сегодня мы и этот момент упустим, то не знаю. В 2008 году, когда взяли бронзовые медали Евро, тогда надо было развивать футбол. Но на фоне эйфории мы 10 лет провалились, — цитирует Газзаева телеканал «360».

Отмечается, что Газзаев не ответил на вопрос о том, готов ли он бороться за пост президента РФС на ближайших выборах.

Напомним, что Александр Алаев является исполняющим обязанности президента РФС с декабря 2017 года, когда Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту главы организации.

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