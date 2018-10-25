Газзаев: Непонятно, кто у нас 9 месяцев руководит футболом. Призрак или кто?

«Я хочу, чтобы наш спорт развивался, и футбол в частности, потому что это великий вид спорта. Россия показала, что это был лучший чемпионат мира за всю историю. Сегодня у нас уникальная инфраструктура, у нас лучшие в мире болельщики. И сборная показывает результат. Сегодня должен случиться прорыв российского футбола.
Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто? К сожалению, мы сейчас видим, что проблемы появились у «Рубина». Клуб отстранили от еврокубков
Отмечается, что Газзаев не ответил на вопрос о том, готов ли он бороться за пост президента РФС на ближайших выборах.
Напомним, что Александр Алаев является исполняющим обязанности президента РФС с декабря 2017 года, когда Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту главы организации.