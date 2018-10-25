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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорину и Мамаеву в СИЗО дали мяч

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«У Кокорина и Мамаева будет возможность посмотреть сегодняшний матч “Зенита” [в Лиге Европы], потому что он начинается в восемь вечера. В их камерах стоят хорошие телевизоры. Условия содержания их устраивают. Теперь за ними постоянно наблюдают, поставлены камеры», — заявил Мельников.

По словам представителя ОНК, Мамаев все время занимается в спортивном зале. «Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно», — отметил Мельников.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам произошедшего было заведено три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Как проходят будни Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
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23 октября© Ньюстюб
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