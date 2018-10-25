Кокорину и Мамаеву в СИЗО дали мяч

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«У Кокорина и Мамаева будет возможность посмотреть сегодняшний матч “Зенита” [в Лиге Европы], потому что он начинается в восемь вечера. В их камерах стоят хорошие телевизоры. Условия содержания их устраивают. Теперь за ними постоянно наблюдают, поставлены камеры», — заявил Мельников.

По словам представителя ОНК, Мамаев все время занимается в спортивном зале. «Главное — в спортзале появился мяч. Он маленький, но у них появилась возможность чеканить мяч. Для них это важно», — отметил Мельников.