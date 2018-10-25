Орлов: Хочется видеть «Спартак» сильным — обидно, если он разваливается
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера московского «Спартака».
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера московского «Спартака».
«Конечно, увольнение тренера
Рианчо сказал, что его сразу спросили, готов ли он в будущем возглавить «Спартак», и он ответил «да». Но одно дело — сказать, другое — сделать. Романцев правильно говорит, что в нашей стране должен быть русский тренер. У нас русская команда, и надо, чтобы с игроками говорили
Я сопереживаю. «Спартак» — очень популярная в стране команда, и хочется, чтобы она была сильной и достойно представляла нас в Европе. Это все мои желания. Обидно, если она разваливается, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в