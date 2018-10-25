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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Хочется видеть «Спартак» сильным — обидно, если он разваливается

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об увольнении итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера московского «Спартака».

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«Конечно, увольнение тренера из-за низких результатов логично, но нельзя было увольнять Карреру сейчас, в разгар сезона. У них сейчас Рианчо исполняет обязанности, но все говорят, что новым главным тренером будет Кононов, хотя ещё есть разговоры про Черчесова. Но это не имеет значения. Значит, у них потерян сезон? Руководство так считает? Ну каждый же матч — это борьба за очки. Хоть подождали бы до декабря, чтобы новый тренер пришёл во время паузы и мог готовить команду.

Рианчо сказал, что его сразу спросили, готов ли он в будущем возглавить «Спартак», и он ответил «да». Но одно дело — сказать, другое — сделать. Романцев правильно говорит, что в нашей стране должен быть русский тренер. У нас русская команда, и надо, чтобы с игроками говорили по-русски.

Я сопереживаю. «Спартак» — очень популярная в стране команда, и хочется, чтобы она была сильной и достойно представляла нас в Европе. Это все мои желания. Обидно, если она разваливается, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге.

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