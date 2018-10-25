Орлов: Хочется видеть «Спартак» сильным — обидно, если он разваливается

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Конечно, увольнение тренера из-за низких результатов логично, но нельзя было увольнять Карреру сейчас, в разгар сезона. У них сейчас Рианчо исполняет обязанности, но все говорят, что новым главным тренером будет Кононов, хотя ещё есть разговоры про Черчесова. Но это не имеет значения. Значит, у них потерян сезон? Руководство так считает? Ну каждый же матч — это борьба за очки. Хоть подождали бы до декабря, чтобы новый тренер пришёл во время паузы и мог готовить команду.

Рианчо сказал, что его сразу спросили, готов ли он в будущем возглавить «Спартак», и он ответил «да». Но одно дело — сказать, другое — сделать. Романцев правильно говорит, что в нашей стране должен быть русский тренер. У нас русская команда, и надо, чтобы с игроками говорили по-русски.