Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
7Фанаты ЦСКА пострадали в результате крушения эскалатора в Риме
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
12:25 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» готовит новый контракт для Еременко

Финн провел три матча после дисквалификации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спартак намерен продлить контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает Sport24.ru.

31-летний полузащитник дебютировал за Спартак в начале октября после того, как закончилась его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина.

В августе полузащитник получил право подписать контракт и начать тренировки в профессиональном клубе, после чего подписал контракт со Спартаком до конца текущего сезона.

На данный момент на счету Еременко три матча за красно-белых: с Енисеем (3:2), Арсеналом (2:3) и Глазго Рейнджерс (0:0).

Ранее Еременко выступал за Удинезе, Сиену, киевское Динамо, Рубин и ЦСКА.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь