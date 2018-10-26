«Спартак» готовит новый контракт для Еременко

Источник: РИА "Новости"

Спартак намерен продлить контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщает Sport24.ru.

31-летний полузащитник дебютировал за Спартак в начале октября после того, как закончилась его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина.

В августе полузащитник получил право подписать контракт и начать тренировки в профессиональном клубе, после чего подписал контракт со Спартаком до конца текущего сезона.

На данный момент на счету Еременко три матча за красно-белых: с Енисеем (3:2), Арсеналом (2:3) и Глазго Рейнджерс (0:0).