Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
12:32 (мск), источник: ТАСС

Полиция задержала двух красноярцев, продавших фальшивые билеты на матч «Спартака»

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Два человека задержаны в Красноярске за изготовление и продажу поддельных билетов на матч чемпионата России по футболу «Енисей» — «Спартак», который прошел 7 октября. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Наверх

В полицию обратился красноярец, ставший жертвой мошенников. Он рассказал, что приобрел билет на матч через интернет, однако на стадионе выяснилось, что его место занято, а билет является поддельным.

«Сотрудники полиции установили, что к противоправному факту причастны два молодых человека в возрасте 19 и 20 лет. Сыщики выяснили, что злоумышленники кустарным способом изготовили несколько поддельных билетов и продали их через социальные сети по стоимости до 1,5 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

В краевом главке МВД уточнили ТАСС, что вероятнее всего билеты на матч были подделаны с помощью принтера. В полиции не исключили, что задержанные могли быть причастны к другим аналогичным деяниям и среди болельщиков могут быть еще пострадавшие.

«Енисей» уступил «Спартаку» со счетом 2:3.

Енисей 2:3
Первый тайм: 0:0
Спартак
7.10.2018, 11:30 Зрители: 14915 основной раунд: 10-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Массимо Каррера
Голы
51′ Раде Дугалич (П. Занев) 26
69′ Валерий Кичин 2
22 Михаил Игнатов (Фернанду) 47′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 60′
40 Артем Тимофеев 90+3′
Составы
Михаил Филиппов 47
61′ Дмитрий Ятченко 3
15′ Петар Занев (к) 33
Валерий Кичин 2
59′ Раде Дугалич 26
79′ Азим Фатуллаев 15
Павел Комолов 5
Александр Зотов 7
Фегор Огуде 8
Дарко Бодул 9
90′ Артур Саркисов 11
Энис Гавазай 70
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти 68′
11 Фернанду
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 45′
22 Михаил Игнатов 76′
40 Артем Тимофеев
27 Александр Ломовицкий 81′ 18′
12 де Соуза Луиз Адриану
94 Софьян Ханни 63′
26 Роман Еременко
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 5
8 Угловые 5
19 Фолы 13
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь