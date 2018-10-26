Полиция задержала двух красноярцев, продавших фальшивые билеты на матч «Спартака»

В полицию обратился красноярец, ставший жертвой мошенников. Он рассказал, что приобрел билет на матч через интернет, однако на стадионе выяснилось, что его место занято, а билет является поддельным.

«Сотрудники полиции установили, что к противоправному факту причастны два молодых человека в возрасте 19 и 20 лет. Сыщики выяснили, что злоумышленники кустарным способом изготовили несколько поддельных билетов и продали их через социальные сети по стоимости до 1,5 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

В краевом главке МВД уточнили ТАСС, что вероятнее всего билеты на матч были подделаны с помощью принтера. В полиции не исключили, что задержанные могли быть причастны к другим аналогичным деяниям и среди болельщиков могут быть еще пострадавшие.