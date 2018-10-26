Мещеряков пообещал высказать свое отношение к книге Семина ему лично

Источник: РИА "Новости"

Накануне в ряде российских СМИ была опубликована глава из книги Семина «Локомотив. Возвращение на пьедестал», в которой 71-летний специалист рассказывает о непростых взаимоотношениях с генеральным директором клуба Ильей Геркусом и спортивным директором команды Эриком Штоффельсхаусом.

«Я не собираюсь повторять крылатое выражение — книгу не читал, но осуждаю. У нас в стране свобода слова, но книгу Юрия Семина я действительно не читал, и, честно говоря, времени на это нет. Надеюсь, доведется прочесть мемуары многих людей, когда выйду на пенсию, и если говорить о моем личном отношении к мемуаристике как к литературному жанру, то считаю, что, если кто-то пишет книгу о каких-либо событиях, которые имеют существенную отдаленность от настоящего времени, то это позволяет автору подумать и посмотреть на события с разных сторон и дать более объективную оценку происходившему. Поэтому лично я не очень люблю книги, описывающие текущие события, в них много субъективизма», — сказал Мещеряков.

«На мой взгляд, само решение об издании книги, описывающей текущие события или людей, которые в них принимают участие в сколько-нибудь, как кому-то может показаться, негативном свете, по меньшей мере, некорректно. Это не идет и не может идти на пользу ни текущим отношениям, ни той организации, в которой ты работаешь», — подчеркнул Мещеряков.