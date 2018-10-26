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14:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Капелло: Кокорин всегда вёл себя профессионально, мне его искренне жаль

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мыслями об инцидентах в центре Москвы в начале месяца с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нём и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

Дело в том, что подобных инцидентов с участием Кокорина не было! Это очень талантливый по-футбольному парень, а в работе он не доставлял никаких проблем. Кокорин вёл себя в работе профессионально, а благодаря таланту действительно мог рассчитывать на многое. Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!» — приводятся слова Капелло на сайте телеканала «Матч ТВ».

8 октября Кокорин, его 19-летний брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк, в которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позже молодым людям были вынесены обвинение по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящий момент они пребывают в СИЗО «Бутырка», где будут находиться до 8 декабря.

Как проходят будни Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
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23 октября© Ньюстюб
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