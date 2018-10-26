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16:47 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Погребняк вернется в расположение команды 27 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в августе подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал», вернется в расположение команды 27 октября после длительного восстановления. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе футбольного клуба.

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«Павел Погребняк прилетит в Екатеринбург 27 октября. До этого он проходил восстановление в Москве. Игрок приступит к тренировкам в ближайшее время», — сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около полугода.

С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.

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