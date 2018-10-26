Футболист «Урала» Погребняк вернется в расположение команды 27 октября

«Павел Погребняк прилетит в Екатеринбург 27 октября. До этого он проходил восстановление в Москве. Игрок приступит к тренировкам в ближайшее время», — сказал пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около полугода.