Футболист «Урала» Погребняк вернется в расположение команды 27 октября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в августе подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в августе подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской
«Павел Погребняк прилетит в Екатеринбург 27 октября. До этого он проходил восстановление в Москве. Игрок приступит к тренировкам в ближайшее время», — сказал
В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около полугода.
С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб