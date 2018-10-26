МФСО «Спартак» не смогло отсудить спартаковский ромб у ООО «СК «Спартак»
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Международного
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Международного
Как следует из опубликованного решения суда, МФСО «Спартак» требовало признать незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО «Спортивный клуб «Спартак», созданного в апреле 2016 года. Товарные знаки представляют собой наименование «Спартак», эмблему общества «Спартак», а также разновидности и модификации этих двух базовых брендов. Первые товарные знаки из этой серии были зарегистрированы на имя предшественников истца еще в 1987 году.
Истец заявил в суде, что спорный договор был заключен бывшим председателем МФСО Анной Алешиной с компанией, учрежденной ее сыном Алексеем Алешиным. Решением съезда МФСО от 2 декабря 2017 года был установлен факт прекращения 20 октября 2016 года полномочий Алешиной в связи с истечением предусмотренного уставом пятилетнего срока, этим же решением председателем был избран Ловчев.
Требуя отменить договор о передаче прав на товарные знаки, истец заявил в суде, что коммерческая компания Алешина «не имеет никакого отношения к обществу “Спартак”, его великим традициям и достижениям». Передача брендов, по мнению истца, вводит в заблуждение граждан, которые всегда ассоциировали наименование «Спартак» и эмблему в виде ромба с обществом «Спартак».
Как считает истец, у Алешиной имелась заинтересованность в заключении спорного договора с фирмой, учрежденной ее сыном, сделка нанесла истцу, в том числе, и имущественный ущерб, поскольку общество лишилось возможности заключать на возмездной основе договоры по передаче неисключительных прав на принадлежавшие ему товарные знаки.
Представитель ООО «Спортивный клуб «Спартак» заявил о пропуске истцом срока исковой давности, который для оспаривания договоров составляет один год. Суд первой инстанции согласился с данным доводом ответчика. Кроме того, суд отметил, что на момент заключения оспариваемой сделки «учредителем, единственным участником и единоличным исполнительным органом ответчика… являлся Сидорченко С. Н.», а не Алешин. Решение арбитража Москвы пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.