МФСО «Спартак» не смогло отсудить спартаковский ромб у ООО «СК «Спартак»

Как следует из опубликованного решения суда, МФСО «Спартак» требовало признать незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО «Спортивный клуб «Спартак», созданного в апреле 2016 года. Товарные знаки представляют собой наименование «Спартак», эмблему общества «Спартак», а также разновидности и модификации этих двух базовых брендов. Первые товарные знаки из этой серии были зарегистрированы на имя предшественников истца еще в 1987 году.

Истец заявил в суде, что спорный договор был заключен бывшим председателем МФСО Анной Алешиной с компанией, учрежденной ее сыном Алексеем Алешиным. Решением съезда МФСО от 2 декабря 2017 года был установлен факт прекращения 20 октября 2016 года полномочий Алешиной в связи с истечением предусмотренного уставом пятилетнего срока, этим же решением председателем был избран Ловчев.

Требуя отменить договор о передаче прав на товарные знаки, истец заявил в суде, что коммерческая компания Алешина «не имеет никакого отношения к обществу “Спартак”, его великим традициям и достижениям». Передача брендов, по мнению истца, вводит в заблуждение граждан, которые всегда ассоциировали наименование «Спартак» и эмблему в виде ромба с обществом «Спартак».

Как считает истец, у Алешиной имелась заинтересованность в заключении спорного договора с фирмой, учрежденной ее сыном, сделка нанесла истцу, в том числе, и имущественный ущерб, поскольку общество лишилось возможности заключать на возмездной основе договоры по передаче неисключительных прав на принадлежавшие ему товарные знаки.