Источник: Федун сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе, в руководстве красно-белых по-прежнему нет договорённости касательно преемника отправленного в отставку Массимо Карреры. Кандидатуру Кононова поддерживает лишь некоторые представители руководства «Спартака», а главным сторонником приглашения специалиста является Андрей Федун, брат владельца клуба Леонида Федуна.



Сам глава красно-белых, в свою очередь, сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения. С ним также согласны некоторые топ-менеджеры москвичей. Ожидается, что для обсуждения дальнейших действий будет созван очередной совет директоров.



Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».