Источник: Федун сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения
Возможный переход главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичную должность в московский «Спартак», о котором СМИ сообщали ранее, может сорваться.
Возможный переход главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичную должность в московский «Спартак», о котором СМИ сообщали ранее, может сорваться.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе, в руководстве
Сам глава
Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».