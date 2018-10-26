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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Федун сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения

Возможный переход главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичную должность в московский «Спартак», о котором СМИ сообщали ранее, может сорваться.

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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе, в руководстве красно-белых по-прежнему нет договорённости касательно преемника отправленного в отставку Массимо Карреры. Кандидатуру Кононова поддерживает лишь некоторые представители руководства «Спартака», а главным сторонником приглашения специалиста является Андрей Федун, брат владельца клуба Леонида Федуна.

Сам глава красно-белых, в свою очередь, сомневается в уровне Кононова и целесообразности его назначения. С ним также согласны некоторые топ-менеджеры москвичей. Ожидается, что для обсуждения дальнейших действий будет созван очередной совет директоров.

Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

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24 октября© Ньюстюб
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