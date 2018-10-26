РФС обязал «Динамо» выплатить футболисту «Спартака» Ташаеву все долги по контракту

Палата обязала «Динамо» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления футболиста за клуб в сезоне-2017/18. Также московский клуб обязан возместить футболисту проценты за задержку выплат по контракту.

24-летний Ташаев является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел за бело-голубых 28 матчей в чемпионате и Кубке России, отметился семью голами и семью результативными передачами. Летом этого года он перешел в московский «Спартак», за который провел 10 игр во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.