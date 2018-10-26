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18:45 (мск), источник: ТАСС

РФС обязал «Динамо» выплатить футболисту «Спартака» Ташаеву все долги по контракту

ТАСС, 26 октября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворила заявление полузащитника «Спартака» Александра Ташаева в отношении московского «Динамо» о взыскании задолженности по контракту. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Палата обязала «Динамо» выплатить Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления футболиста за клуб в сезоне-2017/18. Также московский клуб обязан возместить футболисту проценты за задержку выплат по контракту.

24-летний Ташаев является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он провел за бело-голубых 28 матчей в чемпионате и Кубке России, отметился семью голами и семью результативными передачами. Летом этого года он перешел в московский «Спартак», за который провел 10 игр во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Также палата обязала «Ростов» выплатить полузащитнику ФК «Сочи» Евгению Макееву задолженность за расторжение контракта, а также проценты за задержку выплаты. Клубу запрещено регистрировать новых игроков до исполнения решения палаты.

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