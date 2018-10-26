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19:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долгов перед Макеевым

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление Евгения Макеева о взыскании с «Ростова» долгов по зарплате, сообщает официальный сайт союза.

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Клуб обязан выплатить деньги за расторжение контракта, а также проценты за выплату задолженности.

До погашения долга «Ростову» запрещено регистрировать новичков.

Макеев защищал цвета «Ростова» с 2017 по 2018 год, а с этого лета защищает цвета «Сочи».

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