РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долгов перед Макеевым
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление Евгения Макеева о взыскании с «Ростова» долгов по зарплате, сообщает официальный сайт союза.
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление Евгения Макеева о взыскании с «Ростова» долгов по зарплате, сообщает официальный сайт союза.
Клуб обязан выплатить деньги за расторжение контракта, а также проценты за выплату задолженности.
До погашения долга «Ростову» запрещено регистрировать новичков.
Макеев защищал цвета «Ростова» с 2017 по 2018 год, а с этого лета защищает цвета «Сочи».