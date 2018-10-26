Дзюбозависимость «Зенита»: почему это нормально

Источник: Спорт-Экспресс

2018 год станет лучшим в карьере Дзюбы. Весной он преодолевал новые трудности, в который раз доказывая всем (в первую очередь, конечно, Станиславу Черчесову) свой высокий класс. Летом страна носила его на руках — и плакала вместе с ним после проигранной серии пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. А осенью Артем стал безоговорочным лидером «Зенита». Да что там — порой кажется, что форвард и есть «Зенит».

В свои 30 лет Дзюба продолжает учиться, и у него это неплохо получается. Казалось бы, этого нападающего мы знаем так долго, что уже давно изучили весь функционал, все маневры. Вот сейчас Артем отключит гравитацию и сделает из оппонента лилипута. Или получит мяч, ссутулится, став похожим на медведя, и перекроет корпусом весь горизонт. Но теперь Дзюба и диспетчер, и дриблер, и идейный вдохновитель, и вообще — супермен.

В 16 официальных матчах «Зенита» в сезоне-2018/19 Артем набрал 12 очков по системе «гол+пас» (10+2). Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак ротирует все позиции, но главного форварда не трогает. На старте Дзюбе давали отдых, но ничего хорошего из этого не выходило — катастрофа в Минске (0:4) и гостевое поражение от «Мольде» (1:2). Когда Артем находится на поле, «Зенит» играет лучше. А если нападающий забивает, питерцы обязательно побеждают.

Дзюба выполняет сразу несколько ролей. Первая и главная — центрфорвард. Лучший в команде по ударам, в том числе головой, по обводкам; лидер всей РПЛ по ожидаемым голам и результативным передачам (7,51). Вторая — опорный форвард: невероятный объем черновой работы, каждый эпизод в борьбе; лучший не только в «Зените», но и во всей премьер-лиге по количеству верховых единоборств (147). И третья роль — плеймейкер.

Последнее удивляет даже больше, чем раскрывшийся дриблинг. Да, был у Артема период в карьере, когда в «Спартаке» Валерий Карпин ставил его на позицию «десятки», и тогда, к всеобщему изумлению, внешне грузный и, откровенно говоря, не самый техничный парень сделал немало голевых пасов. Теперь Дзюба в этом компоненте выглядит еще ярче. Он второй в РПЛ после Фернандеша по количеству опасных передач (22).

Улучшилась техника, увеличился объем работы, хотя казалось, что больше уже некуда. Отдельно стоит отметить прогресс в понимании футбола — это когда Дзюба хитро пропускает мяч, уводит за собой защитников и совершает другие, не всегда заметные действия. Он не просто служит баскетбольным щитом, который отбивает мяч в нужном направлении, а именно ведет игру: разгоняет атаки, сам тащит мяч и, конечно, завершает.

Есть в Дзюбе и кое-что другое. Артем заряжает, вдохновляет своими действиями всю команду, в прямом смысле ведет ее за собой. Ведь «Зенит» далеко не всегда выглядит здорово, уж в последний месяц точно хуже, чем на старте. Но каждый раз после голов Дзюбы игра преображается. И мячи-то какие важные! Два — в ворота Минска, что позволило перевести ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы в овертайм. Не будь их — не было бы «Зенита» в групповом турнире.

Стоит ли удивляться, что Семак построил командную игру вокруг лидера? Пока не самую зрелищную, но стабильно дающую результат. Ругать за это Сергея Богдановича? Можно и поругать. Но вообще-то это главная задача тренера — использовать сильные стороны футболистов, раскрывать командный потенциал. Да, выглядит тактика «пни мяч в сторону Дзюбы» порой не ахти. Но пока есть победы, придраться не к чему.

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Предъявлять претензии Семаку надо не за игру вокруг Дзюбы, а за то, что другие варианты у сине-бело-голубых не просматриваются. Как вы себе представляете альтернативную атаку? Пусть Дзюба и супергерой, но даже такие иногда устают. Функциональный, эмоциональный, да какой угодно спад рано или поздно наверняка случится, дело времени. И что тогда? Помнится, задался этим вопросом пару месяцев назад, на что получил ответ — ерунда, разыграется Кокорин…

Но пока Кокорина нет, а вопрос остается. В то же время мы не можем утверждать, что другого варианта командной игры у «Зенита» нет. Чтобы в этом убедиться, надо посмотреть матчи без Дзюбы. Но Артем стабильно на поле. Косвенные признаки наводят на мысль, что альтернатива, во всяком случае, качественная сейчас отсутствует. Скажем, «Зенит» лидирует по навесам и часто использует длинные передачи.

Весной питерцы тоже были лучшими по навесам. Но тогда вместо Дзюбы играл Заболотный, а это, как показало время, нападающий не такого высокого класса и не такого широкого функционала, полноценно заменить Артема он не сможет. Дриусси нестабилен и лучше выглядит в оттяжке и на полуфланге. Других форвардов нет. Да и речь не совсем о них, а о командной игре, которая сильно зависит от действий ударного нападающего.