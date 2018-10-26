Дзюбозависимость «Зенита»: почему это нормально
В четверг «Зенит» в 3-м туре Лиги Европы одержал победу на своем поле над «Бордо» (2:1). Как обычно, ярко проявил себя Артем Дзюба, чью огромную роль в игре питерцев сейчас невозможно переоценить.
В четверг «Зенит» в 3-м туре Лиги Европы одержал победу на своем поле над «Бордо» (2:1). Как обычно, ярко проявил себя Артем Дзюба, чью огромную роль в игре питерцев сейчас невозможно переоценить.
2018 год станет лучшим в карьере Дзюбы. Весной он преодолевал новые трудности, в который раз доказывая всем (в первую очередь, конечно, Станиславу Черчесову) свой высокий класс. Летом страна носила его на руках — и плакала вместе с ним после проигранной серии пенальти хорватам в четвертьфинале чемпионата мира. А осенью Артем стал безоговорочным лидером «Зенита». Да что там — порой кажется, что форвард и есть «Зенит».
В свои 30 лет Дзюба продолжает учиться, и у него это неплохо получается. Казалось бы, этого нападающего мы знаем так долго, что уже давно изучили весь функционал, все маневры. Вот сейчас Артем отключит гравитацию и сделает из оппонента лилипута. Или получит мяч, ссутулится, став похожим на медведя, и перекроет корпусом весь горизонт. Но теперь Дзюба и диспетчер, и дриблер, и идейный вдохновитель, и вообще — супермен.
В 16 официальных матчах «Зенита» в сезоне-2018/19 Артем набрал 12 очков по системе «гол+пас» (10+2). Главный тренер
Дзюба выполняет сразу несколько ролей. Первая и главная — центрфорвард. Лучший в команде по ударам, в том числе головой, по обводкам; лидер всей РПЛ по ожидаемым голам и результативным передачам (7,51). Вторая — опорный форвард: невероятный объем черновой работы, каждый эпизод в борьбе; лучший не только в «Зените», но и во всей
Последнее удивляет даже больше, чем раскрывшийся дриблинг. Да, был у Артема период в карьере, когда в «Спартаке» Валерий Карпин ставил его на позицию «десятки», и тогда, к всеобщему изумлению, внешне грузный и, откровенно говоря, не самый техничный парень сделал немало голевых пасов. Теперь Дзюба в этом компоненте выглядит еще ярче. Он второй в РПЛ после Фернандеша по количеству опасных передач (22).
Есть в Дзюбе и
Стоит ли удивляться, что Семак построил командную игру вокруг лидера? Пока не самую зрелищную, но стабильно дающую результат. Ругать за это Сергея Богдановича? Можно и поругать. Но
Предъявлять претензии Семаку надо не за игру вокруг Дзюбы, а за то, что другие варианты у
Но пока Кокорина нет, а вопрос остается. В то же время мы не можем утверждать, что другого варианта командной игры у «Зенита» нет. Чтобы в этом убедиться, надо посмотреть матчи без Дзюбы. Но Артем стабильно на поле. Косвенные признаки наводят на мысль, что альтернатива, во всяком случае, качественная сейчас отсутствует. Скажем, «Зенит» лидирует по навесам и часто использует длинные передачи.
Пока же можно констатировать, что «Зенит» стал дзюбозависимой командой. И не только в плане игры. Это не то чтобы плохо, наоборот — нормально. Все коллективы, где есть яркий лидер, от него зависят. Посмотрите на уходящий под воду «Реал», который летом покинул Роналду. А уж там подбор исполнителей — звезда на звезде! «Спартак», потеряв Промеса, заново учится забивать. И таких примеров еще очень много.