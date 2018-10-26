От помощника Конте до тренера «Спартака»: куда податься Каррере?

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Ассистент Конте (в «Реале»)

Перед тем как попасть в «Спартак», Массимо Каррера на протяжении долгих лет работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Разумеется, непросто вновь становиться вторым после того, как почувствовал, что значит управлять командой самостоятельно. Тем не менее на временной основе это был бы нормальный вариант. Сейчас очень высоки шансы на приход Конте в «Реал».

Возможно, Антонио захочет видеть Массимо своим ассистентом в мадридском клубе, как хотел в «Челси», куда Карреру не взяли. Один итальянец по-прежнему очень тепло отзывается о другом. «Конте способен преобразить команду за 24 часа. Для работы в “Реале” у него есть всё необходимое», — уверяет Каррера журналистов. Антонио скажет «спасибо» за такую рекомендацию.

«Аталанта»

Возвращение Массимо на родину — напрашивающееся решение. Карьера Карреры-футболиста была связана не только с «Ювентусом». За «Бари» и «Аталанту» он сыграл даже больше, так что в этих клубах о нём точно помнят. Однако первый вариант, по-видимому, отпадает, поскольку «Бари» летом не прошёл лицензирование для выступление в Серии B и был отправлен в Серию D. Очевидно, что на таком уровне Каррере тренировать будет просто скучно. А вот «Аталанта» — идеальный вариант. Правда, у её тренера Джана Пьеро Гасперини очень хорошая репутация, но команда из Бергамо плохо стартовала. Вылетела из Лиги Европы, а в Серии А занимает пока лишь 15-е место. Кстати, в «Аталанте» играет старый знакомый Массимо — полузащитник Марио Пашалич.

«Спартак» (Юрмала)

При поиске новой работы Каррера наверняка может рассчитывать на поддержку Марко Трабукки, с которым итальянский тренер сотрудничал в период работы со «Спартаком». Известно, что Трабукки владеет другим «Спартаком» — из Юрмалы. Эту команду до недавнего времени возглавлял российский специалист Александр Гришин, а после его ухода красно-белых возглавил бывший полузащитник «Торпедо» и «КамАЗа» Томас Ражанаускас. Но приезд специалиста калибра Карреры стал бы бомбой для местного чемпионата. Самому Массимо работа в Латвии полезнее паузы в тренерской карьере. В прошлом сезоне спартаковцы были чемпионами, а сейчас занимают лишь пятое место и борются за попадание в Лигу Европы. В «Спартаке» Каррера встретился бы с нападающим Денисом Давыдовым, у которого два гола в 10 матчах.

«Кайрат» (Алма-Ата)

Трабукки хорошо знает не только российский, итальянский или латвийский рынки, а ещё и казахский. Очевидно, не без его помощи Алексей Ерёменко-младший оказался в 2013 году в «Кайрате», а Ерёменко-старший возглавил в 2016-м «Шахтёр» из Караганды. Тот же «Кайрат» мог быть интересен Каррере и с финансовой точки зрения, и с чисто футбольной, как постоянный участник еврокубков.

В Казахстане скоро завершится сезон-2018. «Кайрат» в очередной раз проигрывает гонку за золотые медали «Астане». Говорят, клуб из Алма-Аты ждут серьёзные перемены. Уйдёт Андрей Аршавин, уже уволен испанский главный тренер Карлос Феррер. Почему бы руководству достаточно богатого «Кайрата» не предложить Каррере строить новую команду?

«Арсенал»

Говорят, желание Карреры остаться в России на какое-то время связано с целью сэкономить на налогах. С другой стороны, Массимо дал понять, что он готов продолжить работу в нашей стране с другой командой. Пока все тренерские места в топ-клубах заняты. Освободиться позиция может разве что в «Арсенале», если наставник «канониров» Олег Кононов станет сменщиком самого итальянца в «Спартаке». В ответ Массимо мог бы отправиться в Тулу хотя бы до конца сезона-2018/19, чтобы доказать кое-что Леониду Федуну.