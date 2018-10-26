«Когда приехал в Россию, плакал каждый день»: Зе Луиш — о «Спартаке»
Нападающий
Нападающий
Нападающий сборной
— После того, как только подписал контракт со «Спартаком», самым сложным были русский язык, холод, культура. Это был шок. Через несколько дней уже хотел уехать. Но потом решил, что нужно остаться, выдержать холод. А еще эти безумные пробки. Да и почти никто не говорил даже
Первый год был очень тяжелым. Я плакал почти каждый день. Много раз спрашивал себя, что я здесь делаю. Было большое желание сдаться и вернуться в Португалию. Но эти сложности помогли. Теперь я больше не плачу. Все выплакал за год. Я стал чуть жестче и сильнее в психологическом плане. Решаю проблемы без паники.
Более комфортно в России почувствовал себя, когда начал понимать язык. Хотя говорить на нем почти невозможно.
— Агрессивный, как с физической стороны, так и с психологической. Мы почти всегда в дороге. Играем дома и уже через несколько дней летим
— Я всегда мечтал играть в Англии. Думаю, еще могу прогрессировать. И могу играть на более высоком уровне. Если говорить о возвращении в Португалию, то разница в классе серьезная. Так что перешел бы только в один из грандов. Но сейчас мне комфортно в России. И если не будет интереса от