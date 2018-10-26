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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Когда приехал в Россию, плакал каждый день»: Зе Луиш — о «Спартаке»

Нападающий красно-белых дал откровенное интервью.

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Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года из португальской «Браги». С тех пор провел за красно-белую команду 87 матчей, забил 29 мячей, выиграл чемпионат и Суперкубок России. Сейчас у него русская девушка, ему комфортно в Москве. Но поначалу все было плохо, о чем он рассказал в интервью португальскому изданию O Jogo.

О трудностях в «Спартаке»

— После того, как только подписал контракт со «Спартаком», самым сложным были русский язык, холод, культура. Это был шок. Через несколько дней уже хотел уехать. Но потом решил, что нужно остаться, выдержать холод. А еще эти безумные пробки. Да и почти никто не говорил даже по-английски.

Первый год был очень тяжелым. Я плакал почти каждый день. Много раз спрашивал себя, что я здесь делаю. Было большое желание сдаться и вернуться в Португалию. Но эти сложности помогли. Теперь я больше не плачу. Все выплакал за год. Я стал чуть жестче и сильнее в психологическом плане. Решаю проблемы без паники.

Более комфортно в России почувствовал себя, когда начал понимать язык. Хотя говорить на нем почти невозможно.

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О российском футболе

— Агрессивный, как с физической стороны, так и с психологической. Мы почти всегда в дороге. Играем дома и уже через несколько дней летим куда-нибудь на самолете. Когда я только приехал, «Спартаку» пришлось лететь 10 часов, чтобы сыграть с соперником в Кубке России.

О том, планирует ли покинуть «Спартак»

— Я всегда мечтал играть в Англии. Думаю, еще могу прогрессировать. И могу играть на более высоком уровне. Если говорить о возвращении в Португалию, то разница в классе серьезная. Так что перешел бы только в один из грандов. Но сейчас мне комфортно в России. И если не будет интереса от топ-клубов, нет смысла что-то менять. Я счастлив в России. Известность? Иногда это хорошо, иногда не очень. Хочется больше личного пространства, не всегда оно есть. Например, когда ужинаю в ресторане, всегда найдутся те, кто попросит автограф или фото. Никогда не отказываю. Меня это не напрягает, просто хочу сказать, что и шагу не могу ступить, меня сразу окружают болельщики.

«Спартак» бился, но откуда взяться футболу, если его нет весь сезон?"
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09:43 (мск)© Ньюстюб
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