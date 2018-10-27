Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами 12-го тура

Откроет 12-й тур встреча между екатеринбургским «Уралом» и «Уфой». Команда Дмитрия Парфенова после гостевого матча против казанского «Рубина» (0:1) и домашней игры с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) смогла набрать лишь одно очко. После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) уральцы имеют в своем активе 12 очков и располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, находясь на расстоянии одного балла от зоны переходных матчей.

Неудачно начав чемпионат, подопечные главного тренера «Уфы» Сергея Томарова постепенно выравнивают свое положение. Уфимцы в последних шести турах пока не проигрывали, при этом пять игр этого отрезка команда из Башкортостана завершила вничью.

В прошлом сезоне РПЛ «Урал» не проигрывал своему предстоящему сопернику. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:1, а в Уфе гости одержали победу — 2:0.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Начало матча — 14:00 мск.

Кононов и «Арсенал»

Во втором матче игрового дня тульский «Арсенал» на своем стадионе примет «Оренбург». Интрига предстоящей встречи заключается в том, останется ли главный тренер хозяев Олег Кононов у руля команды или перейдет в московский «Спартак».

«Арсенал» в гостевом матче 11-го тура обыграл «Спартак» в Москве со счетом 3:2, на следующий день красно-белые объявили об уходе главного тренера команды Массимо Карреры. Российские СМИ практически всю неделю связывали фамилию наставника туляков с назначением на освободившуюся должность. В среду газета «Спорт-Экспресс» сообщила о договоренности «Спартака» с Кононовым по поводу контракта. Позже спортивный журналист Нобель Арустамян написал на своей странице в Twitter, что «Арсенал» и специалист в ближайшее время начнут процедуру расторжения соглашения.

Ситуация прояснилась 25 октября на встрече «Арсенала» с болельщиками команды. «Я являюсь главным тренером “Арсенала”, не хочу говорить о слухах и комментировать их. Думаю о своих игроках и о команде, у меня есть контракт с клубом, и я здесь работаю», — сказал Кононов.

«Арсенал» в 11 матчах чемпионата России набрал 13 очков, которые позволили ему расположиться на 10-й строчке турнирной таблицы, опережая зону стыковых матчей на два очка. В шести последних турах РПЛ туляки потерпели лишь одно поражение, когда в матче девятого тура первенства уступили со счетом 1:2 «Уралу».

Подопечные главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова находятся на восьмом месте, имея в своем активе 15 очков и отставая на три балла от пятого места, дающего право сыграть в еврокубках. В шести выездных матчах «Оренбург» трижды одерживал победу, сыграл вничью и два раза проиграл.

Главным арбитром встречи назначен 31-летний Алексей Сухой из Люберец. Начало матча — 16:30 мск.

«Ростов» постарается прервать серию из двух поражений

В текущем сезоне подопечные главного тренера «Ростова» Валерия Карпина взяли уверенный старт с самого начала чемпионата. В августе и сентябре дончане провели шесть матчей РПЛ без поражений, одержав три победы над «Енисеем» (4:0), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком», а также трижды сыграв вничью с «Уфой» (0:0), «Уралом» (1:1) и «Рубином» (1:1).

Удачная серия команды прервалась во встрече 10-го тура против «Оренбурга». Тогда ростовчане неожиданно уступили со счетом 0:1, после чего проиграли в гостевом матче «Локомотиву» — 1:2. Футболисты донского клуба расположились на пятой строчке турнирной таблицы по итогам 11 туров. «Ростов» имеет в своем активе 18 очков и находится на расстоянии двух баллов от второго места, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Махачкалинский клуб, несмотря на постоянные проблемы с финансированием и выплатой заработной платы футболистам, периодически преподносит сюрпризы. Так, например, в матче восьмого тура «Анжи» одержал гостевую победу над московским «Динамо» (1:0), а в следующем туре сенсационно обыграл лидирующий «Зенит» (2:1). После 11 туров РПЛ «Анжи» занимает 14-е место, набрав 10 очков и расположившись в зоне стыковых матчей.