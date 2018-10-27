Презентация Бердыева для Федуна? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» сейчас на ходу — 10 матчей без поражений, все лидеры в строю, никаких конфликтов и склок внутри команды. Казалось бы — лучшей ситуации для того, чтобы обыграть «Спартак», сложно придумать. Но в Казани на полном серьезе переживают, что Курбан Бердыев еще раз покажет Леониду Федуну «товар лицом» в понедельник, и тогда тренера в Казани уже ничего не удержит.

«О Рианчо говорить не буду»

Общение с Курбаном Бердыевым — это всегда своего рода квест. Тренер редко бывает хорошо настроен к журналистам, никогда не углубляется в тактику, да и вообще специально говорит очень поверхностно и банально. Но даже в эти минуты на базе неожиданно умудрятся появиться рабочие со стремянкой или дрелью, чтобы заглушить и без того очень тихую речь наставника. Это происходит слишком часто, чтобы верить в простое совпадение. В субботу утром охранники на заднем плане обсуждали связку ключей громче, чем Бердыев — «Спартак».

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— Все готовятся к игре, — очень тихо говорит тренер.

— Есть ли отличие в подготовке матчу с командой, у которой сменился тренер?

— Такие команды, как правило, первые матчи всегда проводят на эмоционально подъеме, что мы и увидели в игре против «Рейнджерс», где спартаковцы играли активно.

— Вы долго работали с Раулем Рианчо. Что можете сказать об этом специалисте?

— Ничего говорить не буду. Лучше о команде.

— От чего будете отталкиваться в подготовке к «Спартаку».

— Игра с «Рейнджерс». Думаю, что за основу будет она браться, хотя возможны изменения.

Сыграет ли Коновалов

«Рубин» начал тренироваться новыми мячами — они желтого цвета. Говорят, что их лучше видно при искусственном освещении. В Казани пока яркое солнце и плюс пять, но в понедельник обещают снег, так что вполне возможно, придется достать новые красные мячи.

Несмотря на то, что основной состав у «Рубина» в последних матчах почти неизменен, Бердыев вполне способен на хитрый ход, чтобы смутить старого знакомого Рианчо. В занятии не принимал участие Игорь Коновалов. Молодой полузащитник стал центральной фигурой в схемах казанцев, но за тренировкой наблюдал в пуховике и кроссовках за боковой линией.

— Дали отдохнуть после Кубка, — сказали люди из клуба.

Не было среди тренировавшихся и испанца Чико Флореса, который после перелома носа так и не выходил на поле. Зато в полном порядке вратарская линия. После травмы Сослана Джанаева казалось, что последний рубеж станет головной болью тренерского штаба, но заменившие Джанаева Коновалов и Бабурин пока творят в воротах чудеса.

— Решение по вратарю Кафанов примет в день матча, — уточнил Бердыев.

Сердар Азмун хлестко пробил по воротам и журналистов попросили удалиться. Матч «Рубин» — «Спартак» начнется в понедельник в 20.30. В Казани надеются, что хотя бы в этот раз большая часть «Казань-Арены» будет поддерживать хозяев, а не «Спартак», как было на последнем матче этих команд. ​