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14:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Спартака» рассказал о слезах после переезда в Россию

Кабо-вердианский форвард московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о сложностях адаптации в России. Его слова приводит издание O Jogo.

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Источник: РИА "Новости"

По признанию нападающего, для него стала шоком культура, язык и погода в России. У него даже была мысль покинуть страну после нескольких дней пребывания. «Пришлось справляться со многими проблемами. В первый год я очень страдал, плакал дома почти каждый день. Часто задавал себе вопрос: что я здесь делаю?» — заявил 27-летний футболист.

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Зе Луиш отметил, что со временем стал лучше понимать русский язык, что упростило его пребывание в «Спартаке». Однако самому разговаривать на русском он считает для себя невозможным.

В сезоне-2018/2019 Зе Луиш провел 17 встреч в составе красно-белых. Форвард забил восемь мячей во всех турнирах.

Форвард перешел в «Спартак» в 2015 году. До этого Зе Луиш год выступал в чемпионате Венгрии на правах аренды. С 2011-го по 2015-й кабо-вердинец находился в системе португальской «Браги».

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