Футболист «Спартака» рассказал о слезах после переезда в Россию

Источник: РИА "Новости"

По признанию нападающего, для него стала шоком культура, язык и погода в России. У него даже была мысль покинуть страну после нескольких дней пребывания. «Пришлось справляться со многими проблемами. В первый год я очень страдал, плакал дома почти каждый день. Часто задавал себе вопрос: что я здесь делаю?» — заявил 27-летний футболист.

Зе Луиш отметил, что со временем стал лучше понимать русский язык, что упростило его пребывание в «Спартаке». Однако самому разговаривать на русском он считает для себя невозможным.

В сезоне-2018/2019 Зе Луиш провел 17 встреч в составе красно-белых. Форвард забил восемь мячей во всех турнирах.