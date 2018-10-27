«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» и продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

Счет в матче на 44-й минуте открыл защитник гостей Павел Аликин. Ответный мяч забил полузащитник Эрик Бикфалви (61). На 87-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Урала» Артем Фидлер.
«Уфа» продлила беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до пяти игр (1 победа, 4 ничьи). Последнее поражение уфимцы потерпели 15 сентября в гостевом матче с московским ЦСКА (0:3).
«Урал» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Уфимцы с 11-ю очками занимают 14-ю строчку. В следующем туре «Урал» 4 ноября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Уфа» днем позже примет самарские «Крылья Советов».