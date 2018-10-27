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16:16 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» и продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

ТАСС, 27 октября. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Уфой» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 44-й минуте открыл защитник гостей Павел Аликин. Ответный мяч забил полузащитник Эрик Бикфалви (61). На 87-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Урала» Артем Фидлер.

«Уфа» продлила беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до пяти игр (1 победа, 4 ничьи). Последнее поражение уфимцы потерпели 15 сентября в гостевом матче с московским ЦСКА (0:3).

«Урал» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Уфимцы с 11-ю очками занимают 14-ю строчку. В следующем туре «Урал» 4 ноября сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Уфа» днем позже примет самарские «Крылья Советов».

Урал 1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
27.10.2018, 14:00 основной раунд: 12-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Сергей Томаров
Голы
61′ Эрик Бикфалви (Н. Димитров) 10
3 Павел Аликин (О. Тилль, Д. Сысуев) 44′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
37′ Вараздат Ароян 3
89′ Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 10
77′ 85′ Артем Фидлер (к) 57
90′ Андрей Панюков 20
Юрий Бавин 14
82′ Андрей Егорычев 44
Владимир Ильин 11
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
3 Павел Аликин (к)
15 Александр Пуцко
27 Йонуц Неделчару
29 Оливье Тилль 68′
44 Силвестр Игбун
6 Веролюб Салатич 31′
55 Джемал Табидзе 53′
17 Дмитрий Живоглядов
7 Дмитрий Сысуев 59′
19 Иван Пауревич
8 Кэтэлин Карп 78′
57 Вячеслав Кротов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 7
15 Фолы 14
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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