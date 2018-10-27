«Ростов» — «Анжи»: стали известны составы команд
«Ростов» и «Анжи» объявили составы на матч 12-го тура Российской
«Ростов» и «Анжи» объявили составы на матч 12-го тура Российской
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов, Сигурдасон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Щадин, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе Нуньес.
Запасные: Будаков, Гапон, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Маркелов.
«Ростов», набрав 18 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице
Матч «Ростов» — «Анжи» состоится сегодня, 28 октября, в