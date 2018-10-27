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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Анжи»: стали известны составы команд

«Ростов» и «Анжи» объявили составы на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов, Сигурдасон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачёв, Ионов, Щадин, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Тетрашвили, Чансельор Седеньо, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе Нуньес.

Запасные: Будаков, Гапон, Кацаев, Глебов, Хамдамов, Маркелов.

«Ростов», набрав 18 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Анжи» (10) — 15-е.

Матч «Ростов» — «Анжи» состоится сегодня, 28 октября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 19:00 мск.

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