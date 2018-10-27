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19:38 (мск), источник: Советский спорт

Почему «Локомотив» плох в еврокубках и никакой в РПЛ? У нас есть пара доводов

Корреспондент «Советского спорта» — о возможных причинах неудач «Локомотива» в первой трети сезона.

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ТРАВМЫ, МНОГО ТРАВМ

Банально, но это так. В каждой из линий отсутствуют хотя бы по по одному ключевому игроку. Край обороны и центр Мацей Рыбус и Ведран Чорлука, полузащита Джефферсон Фарфан, нападение Федор Смолов. С лета не играет еще и Александр Коломейцев, который в прошлом сезоне был игроком обоймы и чуть ли не главным человеком для Юрия Семина, кто выходил исправлять чужие ошибки в середине поля.

Ситуация интересная. В прошлом году Локомотив нашел себя во многом из-за травм и постоянных кадровых проблем. Команда как бы выстроилась сама по себе и сплелась из тех, кто мог выходить на поле здесь и сейчас. На данный момент вариант организации игры от противного только начал проклевываться вспомните матч против Ростова и качественный переход на схему без нападающих как снова сломался Чорлука. Это вынудило Семина спустить Крыховяка в оборону против Порту (1:3) и разрушить построение в середине.

ФОРМА ФЕРНАНДЕША

Чемпионский сезон стал для Мануэла абсолютно лучшим в карьере. Португалец отдавал и забивал, через него строилась практически вся игра. Фернандеш был в огне, вернулся в сборную и поехал с ней на ЧМ-2018 в Россию. В этом году некоторые навыки у игрока атрофировались. За 15 матчей он не сделал ни одного ассиста (только два гола), при этом у Ману лучший в команде показатель по ключевым передачам в штрафную.

Семин поддерживает своего лидера и на каждой пресс-конференции говорит о его важности для команды. Желание игрока не остается незамеченным, но все как-то не так. Хавбек отрицает влияние переговоров о новом контракте клуб предлагает пониженную зарплату на свою игру. Верить ли в это, когда агент подливает масло в огонь, постоянно напоминая об интересе со стороны турецких клубов?

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НЕРАЗБЕРИХА В ОБОРОНЕ

Связка Кверквелия-Пейчинович в чемпионском сезоне сыграла просто бомбически. Потому что роли в защите были доступно и просто разделены между грузином и сербом. После отъезда второго в Китай и возвращения Чорлуки в состав Кверквелия перестал быть ведущим защитником в линии, хотя по игровым качествам он продолжает превосходить хорвата. Теперь Кверквелия много ошибается, так как вынужден страховать медленного и неповоротливого Чорлуку.

Хеведес рядом с грузином пока играть не может, потому что вынужден действовать на фланге из-за травмы Рыбуса. Кстати, Бенедикт тоже вынужден страховать Чорлуку, но уже с фланга. Чорлука слабейший среди всех центральных защитников Локо, но у него самая большая зарплата (около 4,5 млн евро в год). Поэтому вряд ли получится постоянно держать Ведрана на скамейке. Даже после выздоровления Рыбуса и перевода Хеведеса в середину. Чемпионский сезон Чорлука провел на операциях и процедурах и не мешал остальным защитникам сыгрываться в монолит.

ПРОБЛЕМЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Главный аспект в неудачах Локомотива. В прошлом году такой же проблемный, но все-таки сформировавшийся состав забил к концу октября 30 голов в 20 матчах (1,5 гола за игру), а в этом только 16 в 16-ти (1 гол). В сухом остатке показатели упали на треть. Хотя состав стал наиболее атакующим, пришли Крыховяк и Смолов, а оборона вроде как прибавила в качестве: вместо Пейчиновича теперь Хеведес. Но это все на бумаге и в голове. С реальностью это не имеет ничего общего.

***

Получается, контратакующий и, как нам казалось, ограниченный в нападении и обороне Локомотив стал чемпионом, вынес каждого из конкурентов хотя бы по разу и меньше всех пострадал в матчах с середняками и аутсайдерами. Пост-чемпионский Локо, прокаченный европейскими звездами и лучшим российским форвардом последних лет, показывает куда более скучный, блеклый, менее результативный и не такой эффективный футбол. Такой футбол иногда называют никаким.

Может, команде проще созреть и раскрыться в сложных кадровых условиях, чем развить успех благодаря классными обновлениям? Грядущий сезон превращает прошлый в антитезу. Парадокс.

«Локомотив» уступил «Порту» в матче Лиги чемпионов
Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
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