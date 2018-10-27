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19:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Оренбург»: ничья — прощальный подарок Кононова Туле?

«Оружейники» дважды вели в счете, но не сумели удержать победу — 2:2.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Интерес к матчу 12-й и 8-й команд премьер-лиги у болельщиков других команд был обусловлен во многом тем, что Олег Кононов в последние дни назывался главным кандидатом на вакантное место в «Спартаке». Разговоры об этом ходили и во время недавней встречи тренера и игроков команды с болельщиками, и в день игры на подходах к арене.

Информационный фон, несомненно, повлиял на то, что местная публика холодно встретила Кононова. Сама игра началась с мощного давления хозяев, «Оренбург» отметился лишь попытками выбежать в контратаку. Туляки не сбавляли обороты, вынуждая защитников в хоккейном стиле бросаться под мячи. Уже на 30-й минуте Фролов начал тянуть время — трибуны встретили это свистом.

Незадолго до перерыва в паузе между зарядами болельщиков раздался одинокий голос фаната: «Чемодан, вокзал, Федун!» И тут же хозяева открыли счет. Атака «оружейников», казалось, захлебнулась, но тут на помощь им пришел Фролов. Вратарь не смог выбить мяч из штрафной, подарив его сопернику. Прострел после рикошета дошел до Мирзова, который отличился во втором матче подряд.

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Перерыв пошел на пользу «Оренбургу», атаки команды Федотова стали острее. Одна из них развивалась правым флангом — на кросс в штрафной откликнулся Терехов. После его удара головой мяч влетел в сетку.

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Гости переломили ход неудачно развивающегося матча — пятнадцатиминутка после перерыва говорила об этом. Кононов решил освежить игру — между двумя заменами «Арсенал» вышел вперед. Джорджевич воспользовался неразберихой и забил в лучших традициях Ибрагимовича. Черногорец исполнил подобие «удара скорпиона», отправив мяч в дальний угол.

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Несмотря на второй пропущенный мяч, «Оренбург» смотрелся намного убедительнее, чем до перерыва. Через 12 минут после пропущенного мяча гости вновь сравняли счет. На очередной навес с правой бровки откликнулся Попович. Словенец затылком переправил мяч в ворота, Левашов не сумел до него дотянуться.

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В концовке Левашов спас «Арсенал» от поражения, исправив грубейшую ошибку Беляева, за что удостоился скандирований своей фамилии с трибун. Итогам стал результат, который в полной мере не удовлетворил ни одну из команд.

Цифры

1 — «Арсенал» впервые забил в ворота «Оренбурга» в матчах премьер-лиги. В двух предыдущих встречах туляки сыграли вничью и потерпели разгромное поражение (0:0 и 0:3).

3 — Обе команды не проигрывают на протяжении трех матчей чемпионата страны (по две ничьи и одной победе).

Арсенал Т 2:2
Первый тайм: 1:0
Оренбург
27.10.2018, 16:30 Зрители: 8744 основной раунд: 12-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Владимир Федотов
Голы
42′ Резиуан Мирзов (З. Бакаев, Л. Джорджевич)  
64′ Лука Джорджевич (И. Горбатенко, К. Комбаров) 18
13 Сергей Терехов (А. Малых) 61′
10 Денис Попович (Д. Мишкич, А. Малых) 76′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
22′ Игорь Горбатенко 23
Георгий Костадинов 70
Абдул Кадири Мохаммед 5
Лука Джорджевич 18
74′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
66′ Зелимхан Бакаев 78
Даниил Лесовой 22
64′ Резиуан Мирзов 19
78′ Сергей Ткачев 11
91 Евгений Фролов
12 Андрей Малых (к)
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков 50′
6 Силвие Бегич
58 Адессойе Ойеволе 38′
8 Даниэл Мишкич
29 Вадим Афонин
10 Денис Попович 87′ 85′
23 Сергей Бреев
19 Алексей Сутормин 55′
11 Андреа Чуканов
9 Андрей Козлов 72′
88 Артем Галаджан
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 4
8 Угловые 3
9 Фолы 18
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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