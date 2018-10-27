«Арсенал» — «Оренбург»: ничья — прощальный подарок Кононова Туле?

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Интерес к матчу 12-й и 8-й команд премьер-лиги у болельщиков других команд был обусловлен во многом тем, что Олег Кононов в последние дни назывался главным кандидатом на вакантное место в «Спартаке». Разговоры об этом ходили и во время недавней встречи тренера и игроков команды с болельщиками, и в день игры на подходах к арене.

Информационный фон, несомненно, повлиял на то, что местная публика холодно встретила Кононова. Сама игра началась с мощного давления хозяев, «Оренбург» отметился лишь попытками выбежать в контратаку. Туляки не сбавляли обороты, вынуждая защитников в хоккейном стиле бросаться под мячи. Уже на 30-й минуте Фролов начал тянуть время — трибуны встретили это свистом.

Незадолго до перерыва в паузе между зарядами болельщиков раздался одинокий голос фаната: «Чемодан, вокзал, Федун!» И тут же хозяева открыли счет. Атака «оружейников», казалось, захлебнулась, но тут на помощь им пришел Фролов. Вратарь не смог выбить мяч из штрафной, подарив его сопернику. Прострел после рикошета дошел до Мирзова, который отличился во втором матче подряд.

Перерыв пошел на пользу «Оренбургу», атаки команды Федотова стали острее. Одна из них развивалась правым флангом — на кросс в штрафной откликнулся Терехов. После его удара головой мяч влетел в сетку.

Гости переломили ход неудачно развивающегося матча — пятнадцатиминутка после перерыва говорила об этом. Кононов решил освежить игру — между двумя заменами «Арсенал» вышел вперед. Джорджевич воспользовался неразберихой и забил в лучших традициях Ибрагимовича. Черногорец исполнил подобие «удара скорпиона», отправив мяч в дальний угол.

Несмотря на второй пропущенный мяч, «Оренбург» смотрелся намного убедительнее, чем до перерыва. Через 12 минут после пропущенного мяча гости вновь сравняли счет. На очередной навес с правой бровки откликнулся Попович. Словенец затылком переправил мяч в ворота, Левашов не сумел до него дотянуться.

В концовке Левашов спас «Арсенал» от поражения, исправив грубейшую ошибку Беляева, за что удостоился скандирований своей фамилии с трибун. Итогам стал результат, который в полной мере не удовлетворил ни одну из команд.

Цифры

1 — «Арсенал» впервые забил в ворота «Оренбурга» в матчах премьер-лиги. В двух предыдущих встречах туляки сыграли вничью и потерпели разгромное поражение (0:0 и 0:3).