Президент «Урала»: До конца года не будем играть на «Екатеринбург Арене»

Источник: РИА "Новости"

«Уралу» до конца года осталось провести два домашних матча. 31 октября команда в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом», а 10 ноября в матче 14-го тура чемпионата России — с «Оренбургом». Торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены» после реконструкции состоялась 15 апреля, стадион является домашним для «Урала».

«Мы решили поберечь поле и до конца года будем играть на бывшем «Уралмаше», на котором играли ранее. Последняя домашняя встреча будет 10 ноября, к этому времени температура в Екатеринбурге может быть уже очень низкой. Провели совещание с агрономами «Екатеринбург Арены» и стадиона Уральской футбольной академии, решили, что лучше поберечь газон к мартовской игре с «Зенитом», — сказал Иванов.