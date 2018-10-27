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20:12 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Урала»: До конца года не будем играть на «Екатеринбург Арене»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Урал» до конца 2018 года будет играть на бывшем стадионе «Уралмаш», такое решение связано с желанием поберечь газон «Екатеринбург Арены» к мартовской игре чемпионата России с петербургским «Зенитом», заявил РИА Новости президент екатеринбургской команды Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

«Уралу» до конца года осталось провести два домашних матча. 31 октября команда в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Нижним Новгородом», а 10 ноября в матче 14-го тура чемпионата России — с «Оренбургом». Торжественная церемония открытия «Екатеринбург Арены» после реконструкции состоялась 15 апреля, стадион является домашним для «Урала».

«Мы решили поберечь поле и до конца года будем играть на бывшем «Уралмаше», на котором играли ранее. Последняя домашняя встреча будет 10 ноября, к этому времени температура в Екатеринбурге может быть уже очень низкой. Провели совещание с агрономами «Екатеринбург Арены» и стадиона Уральской футбольной академии, решили, что лучше поберечь газон к мартовской игре с «Зенитом», — сказал Иванов.

«Не хотим, чтобы получилось как в прошлом сезоне, когда долго боролись за право играть на своем поле с “Локомотивом”. Понимаем, что для болельщиков комфортнее приходить на современный стадион, который принимал матчи чемпионата мира. Но нам важно сохранить газон, поэтому закончим год на стадионе академии», — отметил глава клуба.

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