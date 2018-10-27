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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов: На тему «Спартака» вообще говорить не буду. Она неофициальная

Главный тренер «Арсенала» после матча с «Оренбургом» (2:2) не сказал, останется ли в команде до конца контракта.

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Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Михайлов из Тулы

— Забили гол, владели преимуществом, но во втором тайме картина была другой, — начал Кононов. — С чем это связано… Много причин. Мы достаточно низко опустились, но при этом нужно было выдвигаться на футболистов, владеющих мячом, не давать им делать нацеленные передачи. К сожалению, мы отдавали пространство, благодаря чему соперник мог подходить к нашим воротам, наносить удары. Что касается атаки, то мы делали очень много передач назад, после чего противник нас накрывал.

Концовка же получилась очень напряженной. Хорошо сыграл Левашов. Благодарны ему за то, что сохранил нам очко.

— В чем сегодня «Арсенал» был лучше, чем в матче с «Уфой» (1:1, 5 октября)?

— Во-первых, мы забили два мяча. Во-вторых… А в чем мы были хуже, скажите мне?

— Пропустили два.

— Устранение ошибок — это такой процесс… Не могу сказать, что он долгий или короткий. Все зависит от тренировок и от восприятия игроков. Как улучшить? Терпеть, работать. Если говорить о голах, то у «Уфы» был один удар по воротам — в «девятку». Сегодня же соперник нанес четыре удара — после двух забил. В остальном у нас было преимущество.

Может быть, работа еще не дает те плоды, которые бы хотелось. Но я хочу защищать и ребят, и свою работу. Хочу прививать команде игру смелую, игру с мячом.

Мы требуем от вратаря, чтобы он начинал игру. Если раньше он пробегал за матч по три километра, то сейчас — шесть-семь. И это касается каждого футболиста. Например, если раньше Гия (Григалава. — Прим. «СЭ») пробегал восемь-девять километров, то сейчас — 11.

Когда идет перестройка, то она касается не только игры, а любой деятельности. Определенные технические ошибки на этом этапе могут возникать всегда. Но они положительны в том плане, что позволяют расти. Я вижу, что многие из игроков растут как футболисты. А для меня, как для тренера, это самое важное.

— Вроде бы, Нигматуллин нигде не накосячил, но Левашов сыграл во втором матче подряд. Почему?

— У нас два равноценных голкипера. Не могу сказать, что кто-то из них сильнее. Поэтому даю играть им обоим. С ними никто так не работал, как сейчас работает наш тренер вратарей. Очень много работы с мячом, очень много работы на понимание игры. Современные тенденции футбола таковы, что вратари начинают игру команды, развивают ее. В России это не так развито, и мы над этим серьезно работаем.

— Не слишком ли много положительных эмоций было за неделю? И «Спартак» победили, и с болельщиками встретились. Может, из-за этого у команды не все получалось во втором тайме?

— Конечно, после «Спартака» эмоции были очень и очень положительными. В перерыве сказал футболистам, что игра (с «Оренбургом». — Прим. «СЭ») для нас очень важна. Понятно, что они согласились… Но от человеческой натуры никуда не деться. «Спартак» не каждый день обыгрываешь, не каждый тур, не каждый год… Тем более на выезде.

Но, как по мне, такие положительные эмоции в худшую сторону никогда не влияют, только в лучшую. Если мы говорим о созидательном футболе, о футболе, от которого получаешь удовольствие… Не знаю, получили ли вы удовольствие сегодня. Может быть, в первом тайме. Я в первом тайме наслаждение получил. Гол забили… Так вот, какими эмоции должны быть, когда работаешь с игроками на созидании? Конечно, положительными. Если же все делать из-под палки, с боязнью ошибиться, то никакого созидания никогда не будет.

Я даю ребятам возможность ошибаться. Беру весь удар на себя. И здесь, на пресс-конференции, и в разговорах с руководителями, когда спрашивают, почему мы недобрираем очков. Но уверен: команда растет. В следующем туре возьмем три очка (27 ноября «Арсенал» сыграет с «Локомотивом» в Москве. — Прим. «СЭ»). Только с таким настроем можно добиваться результата.

— Слышали, что сегодня трибуны вас встретили холоднее, чем игроков? Связываете ли это с разговорами о «Спартаке»? И можете ли успокоить болельщиков «Арсенала» тем, что останетесь в клубе до конца контракта?

— Сегодня была холодная погода. Я не слышал. Может, вы слышали… На эту тему не хочу говорить. На данный момент на эту тему вообще не буду говорить. Она закрывается. Потому что она неофициальная. ​.

Арсенал Т 2:2
Первый тайм: 1:0
Оренбург
27.10.2018, 16:30 Зрители: 8744 основной раунд: 12-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Владимир Федотов
Голы
42′ Резиуан Мирзов (З. Бакаев, Л. Джорджевич)  
64′ Лука Джорджевич (И. Горбатенко, К. Комбаров) 18
13 Сергей Терехов (А. Малых) 61′
10 Денис Попович (Д. Мишкич, А. Малых) 76′
Составы
Михаил Левашов 36
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
22′ Игорь Горбатенко 23
Георгий Костадинов 70
Абдул Кадири Мохаммед 5
Лука Джорджевич 18
74′ Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
66′ Зелимхан Бакаев 78
Даниил Лесовой 22
64′ Резиуан Мирзов 19
78′ Сергей Ткачев 11
91 Евгений Фролов
12 Андрей Малых (к)
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков 50′
6 Силвие Бегич
58 Адессойе Ойеволе 38′
8 Даниэл Мишкич
29 Вадим Афонин
10 Денис Попович 87′ 85′
23 Сергей Бреев
19 Алексей Сутормин 55′
11 Андреа Чуканов
9 Андрей Козлов 72′
88 Артем Галаджан
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 4
8 Угловые 3
9 Фолы 18
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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