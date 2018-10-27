«Ростов» пришел в себя. Как команда Карпина обыграла «Анжи» в меньшинстве
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Анжи» (1:0).
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Анжи» (1:0).
Два поражения подряд в чемпионате (от Оренбурга и Локомотива) спустили Ростов с небес на землю. Да,
А улучшать есть что. Например, позиционную атаку. Главный тренер Ростова не скрывает, что без мяча его игроки действуют лучше. Контратаки у команды отточены практически до идеала, а вот первым номером
В том числе и
Если результаты у Ростова в последнее время стали хуже, то посещаемость домашних матчей продолжает радовать. В среднем на играх
Виной всему акция руководства ростовчан. Любой билет на матч (кроме ВИП) можно было купить всего за 200 рублей. В итоге центральные секторы раскупили в первые дни продаж. Тем, кто долго думал, пришлось довольствоваться местами за воротами.
Не остались без поддержки и гости. Анжи поддержали представители местной диаспоры.
Что касается состава гостей, Дмитрий Белоруков
Ростов с первых минут матча запер гостей на их половине поля.
После перерыва Ростов неожиданно остался в меньшинстве. Дмитрий Скопинцев упал в штрафной Анжи слишком неправдоподобно и отправился в раздевалку за вторую желтую карточку.
Футболистам Анжи численное большинство особо не помогло. Махачкалинцы играли слишком пассивно в атаке и создали всего один голевой момент. Уже в добавленное время Тетрашвили попал в перекладину, а после удара Понсе мяч с линии ворот вынес Сигурдссон.
Ростов прервал серию из двух поражений подряд и вернул победы на Ростов Арену.
|Валерий Карпин
|Магомед Адиев
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Москва, Россия)