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21:57 (мск), источник: Советский спорт

«Ростов» пришел в себя. Как команда Карпина обыграла «Анжи» в меньшинстве

«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Анжи» (1:0).

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Источник: Советский спорт

Карпин решился на перемены в составе

Два поражения подряд в чемпионате (от Оренбурга и Локомотива) спустили Ростов с небес на землю. Да, желто-синие продолжают находиться в лидирующей группе, но, если Валерий Карпин не улучшит игру своей команды, скоро ростовчане будут бороться совсем не за место в еврокубках.

А улучшать есть что. Например, позиционную атаку. Главный тренер Ростова не скрывает, что без мяча его игроки действуют лучше. Контратаки у команды отточены практически до идеала, а вот первым номером желто-синие играют плохо. В команде сейчас просто-напросто нет человека, который может отдать острую проникающую передачу. В центре поля у Ростова собраны лишь разрушители. Они здорово отбирают мячи, но далее часто не знают, что с ним делать. Роль диспетчера на себя мог бы взять Артур Юсупов, но он пока что не набрал форму.

В том числе и из-за последних результатов в Ростове решились на изменения в стартовом составе. На скамейке запасных неожиданно остались Алексей Ионов и Илья Абаев. В атаке вышел Элдор Шомуродов, а место в воротах занял Сергей Песьяков. А вот схему Валерий Карпин менять не стал. 12-й тур подряд желто-синие решили использовать 5−3−2.

Если результаты у Ростова в последнее время стали хуже, то посещаемость домашних матчей продолжает радовать. В среднем на играх желто-синих собирается больше 30 тысяч. Игра с Анжи не стала исключением. Свободных мест на арене практически не было.

Виной всему акция руководства ростовчан. Любой билет на матч (кроме ВИП) можно было купить всего за 200 рублей. В итоге центральные секторы раскупили в первые дни продаж. Тем, кто долго думал, пришлось довольствоваться местами за воротами.

Не остались без поддержки и гости. Анжи поддержали представители местной диаспоры.

Что касается состава гостей, Дмитрий Белоруков по-прежнему восстанавливается после повреждения коленного сустава. Апти Ахъядов заболел накануне вылета. Гаэль Ондуа и Иван Новосельцев получили небольшие мышечные повреждения и на поле не вышли.

Большинство Анжи не помогло

Ростов с первых минут матча запер гостей на их половине поля. Желто-синие комбинировали, много били по воротам, но мяч в них упрямо не летел. Анжи же напрочь забыл об атаке. В итоге желто-синие забили с помощью стандарта. Юсупов сделал хорошую подачу с углового, а Бьорн Сигурдарсон головой отправил мяч в угол 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва Ростов неожиданно остался в меньшинстве. Дмитрий Скопинцев упал в штрафной Анжи слишком неправдоподобно и отправился в раздевалку за вторую желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболистам Анжи численное большинство особо не помогло. Махачкалинцы играли слишком пассивно в атаке и создали всего один голевой момент. Уже в добавленное время Тетрашвили попал в перекладину, а после удара Понсе мяч с линии ворот вынес Сигурдссон.

Ростов прервал серию из двух поражений подряд и вернул победы на Ростов Арену.

Ростов 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
27.10.2018, 19:00 Зрители: 31267 основной раунд: 12-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Магомед Адиев
Голы
38′ Бьорн Сигурдарсон (А. Юсупов) 9
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
16′ 53′ Дмитрий Скопинцев 77
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Артур Юсупов 7
25′ Аяз Гулиев 8
Александр Гацкан (к) 84
70′ Бьорн Сигурдарсон 9
Артем Щадин 92
86′ Элдор Шомуродов 14
Видар Ерн Кьяртанссон 23
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев 67′
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор 64′
20 Мохаммед Рабиу 89′
5 Владислав Кулик
9 Андрес Понсе
2 Гурам Тетрашвили (к)
13 Роланд Гиголаев 77′
10 Адлан Кацаев
17 Игорь Чайковский 65′ 56′
7 Достонбек Хамдамов
19 Павел Долгов 46′
6 Иван Маркелов
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 3
9 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Москва, Россия)
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