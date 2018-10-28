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11:15 (мск), источник: ТАСС

Кадыров заявил, что готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что нет необходимости сажать в тюрьму футболистов Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. Он выразил готовность перевоспитать спортсменов, если они перейдут в ФК «Ахмат».

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Источник: РИА "Новости"

«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в “Ахмат”, мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — сказал он.

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При этом глава республики подчеркнул, что не оправдывает действия Павла Мамаева и Александра Кокорина. «Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — отметил глава Чечни.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.

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