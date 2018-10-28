Кадыров заявил, что готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

«Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в “Ахмат”, мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов», — сказал он.

При этом глава республики подчеркнул, что не оправдывает действия Павла Мамаева и Александра Кокорина. «Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых», — отметил глава Чечни.