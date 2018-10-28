Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» великолепно стартовал в чемпионате, установив клубный рекорд по набранным очкам в начале сезона. Однако в трёх последних встречах команда Мурада Мусаева терпела поражения. Два в РПЛ (от «Зенита» 1:2 и «Ахмата» 0:1) и одно в Лиге Европы (1:2 от «Стандарда»). Не исключено, что такой спад связан с отсутствием в составе Павла Мамаева. На старте сезона он был одним из ведущих игроков атаки «Краснодара» и забил три гола (наравне с форвардами Ари и Вандерсоном).

Не сказать, что в великолепной форме находится и ЦСКА. Поражения в Лиге чемпионов от «Ромы», в Кубке России от «Тюмени» и в РПЛ от «Локомотива» несколько подпортили впечатление от выдающейся победы над «Реалом». За последние три недели армейцы выигрывали лишь раз — в гостях у терпящего бедствие «Анжи».

И всё же именно ЦСКА является фаворитом матча по версии БК «Лига Ставок». Коэффициент на победу армейцев равняется 2,15. Ничья — 3,30. Победа «Краснодара» — 3,60. Помимо текущей формы команд, свою роль в распределение коэффициентов наверняка внесла и история противостояния клубов. В прошлом сезоне ЦСКА дважды обыграл «Краснодар» в РПЛ, а два года назад команды обменялись ничьими. Последний раз «быки» обыгрывали армейцев в ноябре 2015 года и с тех пор не могут повторить этот результат на протяжении шести матчей в чемпионате и Кубке страны.