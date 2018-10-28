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09:36 (мск)

Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги болельщиков ждёт целый ряд любопытных матчей. Мы решили остановиться на встрече команд, занимающих вторую и третью строчки турнирной таблицы. В воскресенье в 19:00 на столичной «ВЭБ Арене» ЦСКА примет «Краснодар».

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» великолепно стартовал в чемпионате, установив клубный рекорд по набранным очкам в начале сезона. Однако в трёх последних встречах команда Мурада Мусаева терпела поражения. Два в РПЛ (от «Зенита» 1:2 и «Ахмата» 0:1) и одно в Лиге Европы (1:2 от «Стандарда»). Не исключено, что такой спад связан с отсутствием в составе Павла Мамаева. На старте сезона он был одним из ведущих игроков атаки «Краснодара» и забил три гола (наравне с форвардами Ари и Вандерсоном).

Не сказать, что в великолепной форме находится и ЦСКА. Поражения в Лиге чемпионов от «Ромы», в Кубке России от «Тюмени» и в РПЛ от «Локомотива» несколько подпортили впечатление от выдающейся победы над «Реалом». За последние три недели армейцы выигрывали лишь раз — в гостях у терпящего бедствие «Анжи».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 12, 28.10.2018, 19:00
ЦСКА
-Краснодар-

И всё же именно ЦСКА является фаворитом матча по версии БК «Лига Ставок». Коэффициент на победу армейцев равняется 2,15. Ничья — 3,30. Победа «Краснодара» — 3,60. Помимо текущей формы команд, свою роль в распределение коэффициентов наверняка внесла и история противостояния клубов. В прошлом сезоне ЦСКА дважды обыграл «Краснодар» в РПЛ, а два года назад команды обменялись ничьими. Последний раз «быки» обыгрывали армейцев в ноябре 2015 года и с тех пор не могут повторить этот результат на протяжении шести матчей в чемпионате и Кубке страны.

Встречи между ЦСКА и «Краснодаром» редко получаются результативными. Да, в последнем матче был зафиксирован счёт 2:1, но четыре игры до этого команды не могли «пробить» тотал больше двух голов (результаты 1:0, 1:1, 1:1, 2:0). Аналитики БК «Лига Ставок» также считают, что в предстоящей встрече вряд ли будет забито больше двух голов: коэффициент на тотал больше 2,5 мячей — 2,25. Но, несмотря на невысокую результативность, в матчах между ЦСКА и «Краснодаром» почти всегда забивают обе команды. Такое в последних девяти матчах случалось семь раз. Коэффициент на то, что в воскресенье отличатся оба соперника, — 1,95.

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