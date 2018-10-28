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15:59 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив «Енисей»

ТАСС, 28 октября. Московский «Локомотив» переиграл красноярский «Енисей» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи в составе железнодорожников забили Алексей Миранчук (22-я минута), Мануэл Фернандеш (81) и Эдер (85).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в рамках чемпионата России. «Енисей» не побеждает на протяжении семи последних туров.

Чемпион России набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на последней строчке, имея в активе 6 очков.

В следующем туре железнодорожники 3 ноября примут тульский «Арсенал», а красноярцы 5 ноября сыграют на выезде с махачкалинским «Анжи».

Енисей 0:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
28.10.2018, 14:00 основной раунд: 12-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 22′
4 Мануэл Фернандеш (Эдер) 81′
24 Эдер (Ал. Миранчук) 84′
Составы
Михаил Филиппов 47
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
Раде Дугалич 26
41′ Александр Зотов 7
6′ Артур Саркисов 11
Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
82′ Михаил Комков 10
Павел Комолов 5
75′ Петар Занев (к) 33
Марко Обрадович 91
46′ Энис Гавазай 70
Дарко Бодул 9
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев 48′
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
7 Гжегож Крыховяк 45′
23 Дмитрий Тарасов 90+5′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 87′
67 Роман Тугарев
24 Эдер 85′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 17
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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