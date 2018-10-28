«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в РПЛ, разгромив «Енисей»
ТАСС, 28 октября. Московский «Локомотив» переиграл красноярский «Енисей» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0.
ТАСС, 28 октября. Московский «Локомотив» переиграл красноярский «Енисей» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 3:0.
Мячи в составе железнодорожников забили Алексей Миранчук (22-я минута), Мануэл Фернандеш (81) и Эдер (85).
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в рамках чемпионата России. «Енисей» не побеждает на протяжении семи последних туров.
Чемпион России набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на последней строчке, имея в активе 6 очков.
В следующем туре железнодорожники 3 ноября примут тульский «Арсенал», а красноярцы 5 ноября сыграют на выезде с махачкалинским «Анжи».
|Дмитрий Аленичев
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)